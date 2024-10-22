Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.0 комментариев
Украинский пехотинец попал в плен из-за заклинившего автомата
Украинский военный Владимир Горбатко попал в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов в условиях плотного огня Российской армии.
Горбатко рассказал, что автоматическое оружие, которым располагала его группа, стало заклинивать после нескольких выстрелов, оставив солдат без возможности полноценной защиты.
«Все мокрое, три-четыре выстрела из автомата – и он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали – на меня торчало два автомата», – сказал он.
По словам Горбатко, перед отправлением на задание командование ВСУ уверяло, что миссия будет легкой и продлится три дня. Однако, когда военнослужащие прибыли на позиции, стало ясно, что их ждет продолжительная и опасная операция.
Во избежание атаки группа ВСУ была вынуждена «закапываться», чтобы выжить под плотным огнем.
«Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», – добавил пленный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области.