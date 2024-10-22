Украинский пехотинец попал в плен из-за заклинившего автомата

Tекст: Александра Юдина

Горбатко рассказал, что автоматическое оружие, которым располагала его группа, стало заклинивать после нескольких выстрелов, оставив солдат без возможности полноценной защиты.

«Все мокрое, три-четыре выстрела из автомата – и он заклинил. Другой. Короче, все автоматы наши клинанули. Гранат нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали – на меня торчало два автомата», – сказал он.

По словам Горбатко, перед отправлением на задание командование ВСУ уверяло, что миссия будет легкой и продлится три дня. Однако, когда военнослужащие прибыли на позиции, стало ясно, что их ждет продолжительная и опасная операция.

Во избежание атаки группа ВСУ была вынуждена «закапываться», чтобы выжить под плотным огнем.

«Мы сбились с трех лежек в одну. Нас было шесть человек в одной лежке, битком. Даже вот в этих маленьких норах. Мы уже раскапывались,... потому что закидывали гранатами», – добавил пленный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области.

