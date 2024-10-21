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Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области
В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи
В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.
Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.