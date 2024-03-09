До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.3 комментария
Экс-главу генштаба Украины уволили вслед за Залужным
«Украинская правда»: Экс-глава генштаба Украины Шаптала признан негодным к службе
Бывший начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала уволен с военной службы вслед за бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным из-за того, что признан непригодным к службе, сообщило издание «Украинская правда».
Источники в Минобороны Украины сообщили изданию, что Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Кроме того, обоих сняли с военного учета, передает ТАСС.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что Залужный в феврале был признан непригодным к военной службе, после чего он подал рапорт об увольнении.
9 февраля Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.