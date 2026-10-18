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Землетрясение у берегов Крыма не ощущалось в Ялте
Сейсмолог Бондарь: Землетрясение у берегов Крыма не могло ощущаться в Ялте
Землетрясение, произошедшее в Черном море недалеко от южного берега Крыма, не имело афтершоков и не ощущалось в Ялте, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
«Магнитуда землетрясения составила 3,0, энергетический класс этого толчка – 9,7, а эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 км. Афтершоков не зафиксировано. В Ялте оно не могло ощущаться», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, с начала года институтом зафиксировано 123 природных сейсмических события. Их магнитуда варьировалась от 0,1 до 4,5, а энергетический класс – от 3,6 до 12,3. Большинство эпицентров находилось в Черном море в Севастопольском регионе.
Ощутимыми стали десять землетрясений, восемь из которых произошли в Севастопольском районе, примерно в 15 км от мыса Фиолент. Еще по одному ощутимому толчку зафиксировали в Керченско-Анапском и Азово*-Кубанском районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось о землетрясении у побережья Ялты.
В прошлом месяце магнитуду землетрясения в акватории Черного моря в Сочи повысили до 4,2.
В августе землетрясение произошло у берегов Севастополя.
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