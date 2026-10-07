Tекст: Катерина Туманова

«Казалось, что Украина лучше справляется с модернизацией, а Россия действует медленно и «неповоротливо». Но правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», заявил Шмидт в подкасте The Economist.

По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

«Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

Он уточнил, что Украины нет эффективных противобаллистических ракет. У компании Firepoint есть лишь одна эффективная баллистическая ракета – так называемая ракета «Фламинго», но они не могут производить их в большом количестве по разным причинам.

Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». В сентябре систему «Рассвет» испытали для ДЭГ в Ямало-Ненецком автономном округе.

Президент Владимир Путин заявил о превосходстве создаваемой российской низкоорбитальной группировки над американской системой Starlink.