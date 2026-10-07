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    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    Ушаков: Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    Кремль: Главы государств СНГ примут заявление к 35-летию организации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали Золотую Звезду Героя России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    38 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня

    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия только готовится к запуску спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе, рассказал журналу The Economist бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Казалось, что Украина лучше справляется с модернизацией, а Россия действует медленно и «неповоротливо». Но правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», заявил Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Он уточнил, что Украины нет эффективных противобаллистических ракет. У компании Firepoint есть лишь одна эффективная баллистическая ракета – так называемая ракета «Фламинго», но они не могут производить их в большом количестве по разным причинам.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». В сентябре систему «Рассвет» испытали для ДЭГ в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве создаваемой российской низкоорбитальной группировки над американской системой Starlink.

    6 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Власти Киева установили антидроновые сетки на Северном мосту через Днепр

    В Киеве установили антидроновые сетки на мосту через Днепр

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Северном мосту через реку Днепр в украинской столице появились защитные антидроновые сетки, пишут местные СМИ.

    На Северном мосту через реку Днепр в украинской столице установили защиту от беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Согласно опубликованной информации, пролеты сооружения обвешали специальными антидроновыми сетками. Изначально объект носил название Московский мост, однако в 2018 году на волне кампании по деколонизации власти Украины приняли решение переименовать его в Северный.

    В Telegram-канале украинского издания также появились сообщения, подтверждающие появление новых защитных элементов на переправе через реку Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

    В воскресенье объект получил повреждения после взрыва.

    Напомним, российские военные приступили к операции по разрыву логистических цепочек украинской армии.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей

    Росатом: Кластер электробатарей сможет оснащать до 50 тыс. электромобилей в год

    Лихачев назвал объемы производства в московском кластере батарей для электромобилей
    @ Росатом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что открытый с участием президента Владимира Путина новый московский кластер сможет производить батареи для 50 тыс. электромобилей в год.

    «Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии, 18 млн ячеек в год. До 50 тыс., скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года», – заявил Лихачев во время церемонии запуска, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявленные объемы обеспечат значительную долю российского рынка. Глава корпорации подчеркнул, что потребность в этом сегменте будет полностью закрываться мощностями новой производственной площадки в столице.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лихачев заявил о кардинальном изменении картины мировой атомной энергетики благодаря Росатому.

    В воскресенье глава госкорпорации рассказал об ожидании решения Намибии по урановому проекту. Ранее президент России встретился с Алексеем Лихачевым.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    6 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице начались отключения электроэнергии, горожане переходят на генераторы, сообщили военкоры.

    Во многих районах Киева пропало электроснабжение, начались серьезные перебои со светом, сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Из-за долгих отключений света горожане начали подключать генераторы. По данным украинского портала «Новости. Live», бензиновые генераторы вернулись на улицы города, их используют местные жители и предприниматели, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре.

    В воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

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    6 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Чиновники Одессы наказаны за использование русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области Украины на чиновников составлены административные протоколы за использование русского языка, сообщили в офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине.

    В офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине уточнили, что административные протоколы были составлены на чиновников Одесского горсовета, а также на чиновников и депутатов Теплицкого горсовета Одесской области из-за того, что они использовали русский язык, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится: «В Теплицкой общине во время пленарного заседания совета русским языком пользовались сельский глава, три должностных лица и семь депутатов. Почти все они признали нарушения и способствовали проведению государственного контроля. По его результатам составлено 11 протоколов».

    Также сообщается, что административные протоколы были составлены на двух заместителей мэра Одессы, которые общались с сотрудником на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутата Верховной рады оштрафовали за русскоязычную рекламу в соцсетях.

    В начале сентября на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

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    6 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю государственную поддержку отрасли производства эффективных систем накопления электроэнергии.

    Технологическое лидерство невозможно без эффективных систем накопления энергии, поэтому государство окажет поддержку развитию этой отрасли, заявил российский лидер, пишет ТАСС.

    «Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей», – подчеркнул Путин.

    Он обратил особое внимание госкорпораций, технологических компаний и стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий и широкого внедрения новых разработок. Глава государства добавил, что производителям уже предоставляются значимые преференции для запуска производств, прежде всего в налоговой сфере.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

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    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области.

    Глава государства заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

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    6 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал условие потери Арменией преференций на газ из России

    МИД предрек Армении потерю преференций на газ при отказе от союза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой приведет к потере преференций в цене на российский газ.

    Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».

    «У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.

    Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.

    При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.

    В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

    Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.

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    6 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Польша изучила возможность оснащения корейских истребителей европейским оружием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Агентство по вооружению Польши проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские боевые самолеты FA-50PL, сообщил портал Defence24.pl.

    Польское Агентство по вооружению проводит анализ возможности установки вооружения европейского производства на корейские самолеты FA-50PL, передает РИА «Новости».

    «В ответ на вопросы Defence24.pl Агентство по вооружению подтвердило, что проводит анализ относительно приобретения оружия европейского производства для польских боевых самолетов, в том числе будущего FA-50PL. Это не означает, однако, что решение о закупке конкретного типа или типа вооружения уже принято или включено в планы», – отмечает Defence24.pl.

    Ранее президент компании KAI Ким Чен Чхоль подтвердил, что легкий боевой самолет FA-50PL будет интегрирован с радарами AESA и современным вооружением класса «воздух-воздух». Ожидается, что это будут ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, а также ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

    Польша закупила 48 самолетов FA-50 в двух модификациях: 12 FA-50GF и 36 FA-50PL.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Польша заказала 100 тыс. снарядов для истребителей FA-50.

    В марте прошлого года ВВС Филиппин сообщили о гибели экипажа истребителя FA-50.

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    6 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок

    СК: В России на 13% выросло число преступлений этнических группировок

    Следственный комитет сообщил о росте преступлений этнических группировок
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество преступлений, совершенных в России этническими группировками, увеличилось в текущем году на 13%, сообщили в Следственном комитете.

    «На 13% выросло число преступлений, совершенных этническими группировками. Зачастую они формируются представителями бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии. Также до 3 тыс. увеличилось количество фактов организации незаконной миграции», – сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета по итогам совещания по противодействию миграционной и этнической преступности, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным.

    Вместе с тем в ведомстве отметили, что количество преступлений с участием иностранных граждан сократилось в этом году почти на 40%.

    Мигрантами за восемь месяцев этого года совершено порядка 18 тыс. противоправных деяний, что на 39% ниже показателя прошлого года. Вдвое сократилось число тяжких деяний, совершенных приезжими, а также лицами, незаконно находящимися на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин продлил срок полномочий главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

    В марте Бастрыкин сообщил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов.

    В прошлом году он потребовал возбудить дело по факту нападения таксиста на женщину в Москве.

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    6 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины до минимума за четыре года

    Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,2%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году до 1,2%, что станет самым низким показателем за последние четыре года.

    Всемирный банк пересмотрел прогноз экономического роста Украины в сторону понижения, пишет ТАСС. В региональном докладе по Европе отмечается, что активизация ударов по инфраструктуре замедлит рост экономики Украины до 1,2% в 2026 году. К замедлению также приведут срывы экспортных поставок.

    В 2027 году банк прогнозирует рост украинской экономики на 1,5%, в 2028 году – на 3%. При этом составители отчета исходят из того, что активные боевые действия продолжатся в 2027 году, что сделает восстановление Украины более слабым, чем ожидалось ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Украины сообщил о получении 841 млн долларов от Всемирного банка.

    Ранее Всемирный банк сообщил о двукратном росте бедности на Украине. До этого Киев и Всемирный банк подсчитали стоимость восстановления Украины.

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    6 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Экс-сотрудник военного представительства в Петербурге осужден за взятку

    Экс-сотрудника военного представительства приговорили к четырем годам за взятку

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший ведущий специалист военного представительства в Петербурге Андрей Меньшиков приговорен к четырем годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

    Меньшиков признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере более 5,5 млн рублей и лишение права занимать государственные должности, передает ТАСС.

    Следствие установило, что с 2013 по 2023 год АО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» заключило более 20 госконтрактов на поставку систем управления. Обязанности по контролю качества лежали на Меньшикове.

    В период с 2014 по 2020 год он получил от гендиректора института более 5,5 млн рублей за общее покровительство. Суд арестовал имущество и деньги осужденного на сумму более 14 млн рублей для обеспечения выплаты штрафа и других взысканий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бывший глава департамента Росгвардии Рябых получил 12 лет за взятку.

    В январе ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе.

    В декабре прошлого года начальника военного представительства Минобороны обвинили во взяточничестве.

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