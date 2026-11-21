И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
ВС России поразили работающие на ВСУ энергообъекты и сухогруз
ВС России ударили по Криворожской ТЭС и снабжающему украинскую армию судну
Беспилотники Российской Федерации нанесли ночные удары по энергообъектам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии.
Вооруженные силы России минувшей ночью атаковали беспилотниками объекты энергетики и суда, задействованные в интересах украинских войск, сообщает Минобороны.
В результате ударов была поражена Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности. Кроме того, дроны атаковали электроподстанцию в населенном пункте Сарны Ровенской области, также питавшую военные заводы.
Помимо этого, в районе Одессы поражено судно типа «сухогруз». Оно находилось на переходе морем и доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вооруженные силы России нанесли массированные и групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Также российские военные поразили украинские электроподстанции, портовую инфраструктуру и снабжающий армию сухогруз.
В среду армия России нанесла удар по доставлявшему военные грузы в порт Одессы судну.