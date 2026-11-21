И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
В России начали разработку 3D-принтера для печати еды в космосе
В России приступили к разработке 3D-принтера для печати еды в космосе
Российские специалисты начали работу над проектом 3D-принтера, предназначенного для печати еды в условиях невесомости, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности Андрей Ведерников.
«Пока и в рамках идеи, и в то же время написания некоего ТЗ, которое может перерасти уже в техническое непосредственно задание для воспроизведения чего-либо», – заявил Ведерников ТАСС.
Специалист подчеркнул, что принтер должен функционировать в невесомости, а материалы для печати обязаны иметь длительный срок годности без холодильников. По его словам, технология будет предварительно отрабатываться в ресторанах на Земле, а затем ее отправят в космос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты НИИ пищеконцентратной промышленности сообщили о работе над проектом по отправке креветок на Международную космическую станцию.
Ранее Роскосмос договорился о разработке обогащенного пробиотиками «сухого йогурта» для орбитальных экипажей.
Также российские ученые рассказали о напечатанных на 3D-принтере бифштексах из коллагена медуз и судака.