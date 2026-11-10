Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Российский прибор для изучения Венеры решили отправить на индийскую станцию
ИКИ: Российский прибор VIRAL полетит к Венере на индийской станции в 2028 году
Российский спектрометр VIRAL будет установлен на индийскую станцию Venus Orbiter Mission для исследования газового состава атмосферы Венеры, сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Полет индийской станции Venus Orbiter Mission с российским прибором VIRAL поможет отработать технологии для будущей российской миссии «Венера-Д». Спектрометр станет следующей версией приборов, которые устанавливались на марсианские орбитальные аппараты Mars Express и Trace Gas Orbiter, передает РИА «Новости».
«У нас перед большим проектом, который мы сами готовим, «Венера-Д», будет вот этот эксперимент VIRAL как отработка технологий», – заявил Зеленый.
Полет Venus Orbiter Mission намечен на март 2028 года.
Российская миссия «Венера-Д» запланирована на 2036 год, в ее рамках предполагается доставить орбитальный и посадочный аппараты, а также два аэростатных зонда. Президент РАН Геннадий Красников отмечал, что старт может состояться раньше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал перспективный российско-индийский проект по исследованию атмосферы Венеры.
Также руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов сообщил о нахождении на стадии эскизного проектирования разработки российского посадочного аппарата «Венера-Д».
Кроме того, научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый рассказал о проверке российскими учеными наличия биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности Венеры.