  • Новость часаВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    Вице-премьер Баварии Айвангер найден мертвым в отеле Берлина
    Обломки беспилотника упали на школу в Рязани
    Демократы намерены изменить внешнюю политику США
    Вэнс, ДеСантис и Круз начали борьбу за выборы 2028 года
    ГосТВ Ирана назвало Киев и Одессу целями ответного удара
    Европа вдвое превысила норму отбора газа из хранилищ
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня

    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ученые: Употребление арахиса улучшает память

    В Нидерландах доказали пользу употребления арахиса для работы мозга

    Ученые: Употребление арахиса улучшает память
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили, что ежедневное употребление несоленого арахиса улучшает реакцию мозга на инсулин и поддерживает память у пожилых людей.

    Ежедневное употребление 60 граммов несоленого жареного арахиса на протяжении 16 недель улучшает чувствительность к инсулину в участках правого полушария мозга, отвечающих за память. К такому выводу пришли специалисты Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в журнале Food & Function.

    В исследовании участвовал 31 здоровый доброволец в возрасте от 60 до 75 лет. Каждый участник прошел два этапа: на одном ел арахис, обжаренный с кожицей, на другом полностью исключал его из рациона. Порядок этапов определяли случайным образом. Так ученые смогли сравнить реакцию мозга одних и тех же людей при разном питании.

    Чтобы оценить чувствительность мозга к инсулину, добровольцам вводили гормон через нос и с помощью МРТ отслеживали, как меняется кровоток. После периода употребления арахиса ученые зафиксировали более выраженный отклик в нескольких участках правого полушария, в том числе в части гиппокампа – структуры, участвующей в формировании воспоминаний.

    По словам старшего автора работы Петера Йориса, инсулин помогает нервным клеткам обмениваться сигналами. С возрастом мозг может слабее реагировать на этот гормон, что связывают с ухудшением памяти. В предыдущей работе его группа установила, что после 16 недель употребления арахиса общий мозговой кровоток увеличился на 3,6%, а результаты теста на словесную память улучшились на 5,8%. Новые данные предлагают возможное объяснение этих изменений, но не доказывают, что арахис предотвращает возрастные нарушения памяти или болезнь Альцгеймера.

    «Гормон инсулин играет важную роль в мозге, где он поддерживает память и другие когнитивные процессы. С возрастом мозг может стать менее восприимчивым к инсулину, что связано со снижением когнитивных способностей», – пояснил старший автор исследования Питер Йорис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила о пользе морепродуктов, орехов и горького шоколада для стимулирования работы мозга. В июле специалисты Федерального медико-биологического агентства России рассказали о появлении первых признаков старения мозга в 40 лет. В июне ученые отметили важность активной социальной жизни для сохранения ясного ума в глубокой старости.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 23:46 • Новости дня
    Скончался участник подготовки полета Гагарина Анатолий Корешков

    Tекст: Антон Антонов

    Участник подготовки запуска первого искусственного спутника Земли и полета Юрия Гагарина в космос Анатолий Корешков умер в возрасте 95 лет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «1 ноября в возрасте 95 лет ушел из жизни Анатолий Анатольевич Корешков», – сообщил Авдеев в «Максе», выразив соболезнования родным и близким инженера.

    Авдеев назвал Корешкова выдающимся человеком, который оставил «неизгладимый след в умах и сердцах людей», отметив его работу инженером-испытателем, изобретателем, писателем и поэтом, посвятившим значительную часть творчества теме покорения космоса. Корешков был почетным гражданином города Байконура и активным общественным деятелем.

    На космодроме Байконур Корешков прошел путь от инженера-испытателя системы радиоуправления ракеты до начальника лаборатории радиотехнических комплексов космических кораблей, участвовал в подготовке запуска первого спутника в 1957 году и полета Юрия Гагарина в 1961 году, работал в трех лунных программах и в программе «Союз-Аполлон».

    Он вел научную и изобретательскую деятельность, имеет десять авторских свидетельств на изобретения, с 1977 года жил во Владимире и работал начальником смены на ТЭЦ-1, написал более десятка книг и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

    Похороны Корешкова пройдут 3 ноября, в полдень в храме на Князь-Владимирском кладбище состоится отпевание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года.

    В сентябре конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Археологи обнаружили в Афганистане монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    В афганской провинции Пактия нашли медные монеты возрастом почти 2 тыс. лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В провинции Пактия на востоке Афганистана археологи обнаружили медные монеты, которые относятся к периоду правления пятого кушанского царя Хувишки, занимавшего трон во II веке.

    На востоке Афганистана археологи нашли древние медные монеты, которые, скорее всего, относятся к периоду правления пятого царя кушанской династии Хувишки, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское министерство информации и культуры.

    «Экспертная группа управления археологии министерства информации и культуры Афганистана в ходе экспедиции в девяти уездах названной провинции обнаружила и зарегистрировала 28 различных археологических артефактов, в том числе медные монеты, фрагменты керамической посуды, а также два исторических сооружения», – заявил глава управления Сайед Забиулла Садат.

    По его словам, все эти объекты предположительно относятся к Кушанскому периоду, который длился с начала I по середину III века.

    Чиновник добавил, что ряд других найденных артефактов может принадлежать как к кушанскому, так и к исламскому периодам, что повышает их историческую и археологическую значимость.

    Глава управления также сообщил, что в ходе экспедиции специалисты провели информационные встречи с жителями уездов и местными властями.

    Им разъяснили указ верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о защите исторических памятников. Правитель Кушанского царства Хувишка занимал трон предположительно в 131–166 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в афганской провинции Баглан маленький пастух случайно обнаружил на пастбище серебряную монету возрастом около 2 тыс. лет.

    В прошлом году во время геодезических работ в Афганистане нашли остатки древнего городища с предметами кушанского периода.

    Археологические находки в Гизе указали на возведение пирамид профессиональными рабочими бригадами, а не рабами.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Садовничий назвал строительство нового кампуса МГУ проектом века

    Tекст: Ольга Иванова

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что новый кампус мирового уровня на Ломоносовском проспекте будет состоять из пяти корпусов и станет «проектом века» для университета.

    «Концепция нового кампуса МГУ основана на принципе функционального разнообразия. Она предусматривает создание пяти корпусов, объединенных общей научно-образовательной задачей», – заявил Садовничий. По его словам, первая очередь строительства охватит свыше 220 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    В состав первой очереди войдут два научно-образовательных корпуса площадью по 100 тыс. кв. метров каждый и вторая очередь Университетской гимназии МГУ на 23,4 тыс. кв. метров. Пространство спроектировано для стимулирования научных коллабораций и помощи студентам и ученым в раскрытии их потенциала.

    Ректор назвал создание кампуса стратегической инвестицией в будущее России и вопросом технологического суверенитета страны. Он отметил, что реализация проекта укрепит позиции МГУ среди ведущих университетов мира и поможет сформировать единую инновационную экосистему.

    Минобрнауки ранее завершило четвертый отбор для федерального проекта «Создание сети современных кампусов». В его рамках выбрали 19 проектов в 17 городах с общим объемом финансирования 474 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил о завершении строительства нового кампуса филиала Петербургского государственного университета в Каире.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о полном завершении капитального ремонта фасадов исторических зданий МГУ.

    В вузе запустили первый межвузовский курс по социальной архитектуре.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Вьетнам вошел в исследовательскую программу российского ядерного реактора МБИР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вьетнамский институт атомной энергии подписал меморандум о взаимопонимании для участия в исследованиях на базе строящегося в России многоцелевого научного ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщила госкорпорация «Росатом».

    Как уточнили в госкорпорации, Вьетнам вошел в проект центра исследований на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого научного ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что лидер консорциума «Международный центр исследований на базе реактора МБИР» и Вьетнамский институт атомной энергии (Vinatom) подписали меморандум о взаимопонимании. Этот документ подтверждает готовность сторон развивать сотрудничество на научной платформе международного центра исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

    В том же месяце Росатом сообщил о партнерстве с Вьетнамом по созданию российского многоцелевого научного комплекса.

    В апреле делегация госкорпорации провела переговоры с китайскими коллегами о возможности проведения научных экспериментов на исследовательском реакторе МБИР.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    На Солнце произошла первая за четыре дня вспышка

    На Солнце после четырехдневного перерыва произошла слабая вспышка класса С

    Tекст: Мария Иванова

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце, которая прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

    Первая за четыре дня вспышка класса C произошла на Солнце 1 ноября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, наблюдавшаяся в ночь на воскресенье магнитная буря уровня G2 завершилась. Это был относительно короткий геомагнитный всплеск продолжительностью около двух часов. На данный момент параметры солнечного ветра стабилизировались, а индексы находятся в спокойной зоне.

    Отмечается, что за исключением единственной слабой вспышки активность Солнца остается на нулевом уровне. На звезде снова появились пятна, однако прогноз космической погоды предполагает полное спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении магнитной бури.

    В субботу ученые ИКИ РАН зафиксировали на Земле неожиданную планетарную магнитную бурю уровня G2.

    В четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:18 • Новости дня
    Электрическая стимуляция мозга повысила умственную работоспособность

    New Scientist: Стимуляция мозга током ускорила реакцию ценой сильной усталости

    Tекст: Мария Иванова

    Стимуляция участка мозга микротоками помогает лучше справляться с тяжелыми умственными задачами, но после нее наступает сильная усталость, выяснили ученые из Мюнхенского университета.

    Германская команда исследователей изучила, как воздействие электрического тока на дорсолатеральную префронтальную кору влияет на мотивацию к решению интеллектуальных задач. Об этом пишет New Scientist.

    В эксперименте принял участие 31 здоровый доброволец. «Они показали лучшие результаты. Однако это сопровождалось снижением мотивации в конце», – заявила исследователь Хунгмей Ся.

    Стимулирующая терапия увеличила среднюю скорость реакции до 0,98 секунды по сравнению с 1,12 секунды у тех испытуемых, которые получали плацебо.

    Выяснилось, что стимуляция повышает уровень глутамата в мозге, что и является причиной ментальной усталости. Ученые советуют делать перерывы для отдыха, чтобы не допустить избытка этого нейромедиатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре ученые Университетского колледжа Лондона сделали вывод о негативном влиянии продолжительных финансовых проблем в молодом и среднем возрасте на работу мозга в будущем.

    В августе врач-терапевт Юлия Кондальская связала снижение концентрации и быструю умственную утомляемость в молодом возрасте с хроническим стрессом.

    Ранее ученые обнаружили совпадение функциональной организации мозга у плода на 61% с показателями взрослого человека.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых учителей.

    Перечень поручений по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися классов педагогической направленности опубликован на сайте Кремля.

    «Подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», – говорится в документе.

    Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Срок исполнения – 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поблагодарил финалистов Всероссийского конкурса наставников за вклад в воспитание подрастающего поколения.

    Владимир Путин заявил о невозможности достижения технологического суверенитета России без учителей и наставников.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ученые обнаружили признаки действующего вулканизма на Марсе

    ИКИ РАН: Ученые обнаружили признаки активного вулканизма на Марсе

    Tекст: Мария Иванова

    Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский сообщил об обнаружении хлороводорода в атмосфере Марса, что указывает на наличие активной магматической деятельности на планете.

    Признаки вулканической активности выявлены у щитового вулкана гора Альба в северном полушарии Марса, передает ИКИ РАН. Хлороводород был зарегистрирован с помощью спектрометрического комплекса ACS на борту аппарата Trace Gas Orbiter миссии «ЭкзоМарс-2016».

    «Кажется, что нам удалось впервые найти очень серьезное доказательство активной магматической активности на Марсе не в прошлом, а прямо сейчас», – заявил Трохимовский.

    Максимальное содержание вулканического газа в этой области достигает 1,5 частицы на миллиард. Газ просачивается в атмосферу через буферную зону слоя вечной мерзлоты из локального магматического источника под поверхностью. На снимках этого района также выявлены узкие расщелины с измененным цветом грунта, напоминающие земные фумаролы.

    Сохранение очагов тепла в недрах планеты означает, что лава может нагревать грунтовые воды. Подобные активные гидротермальные системы создают подходящие условия для существования микроорганизмов и становятся главным направлением для поисков марсианской жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые выяснили о наличии на глубине под поверхностью Марса древних каналов из магмы.

    В январе китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной среды, сохранявшейся на планете сотни миллионов лет назад.

    В прошлом году в НАСА заявили о возможных свидетельствах существования древних форм жизни в марсианских образцах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    Арестован лидер армянской оппозиционной партии Карапетян
    В России начались автономные испытания нового космического корабля
    ГУР Украины внесло в базу блогера Дмитрия Пучкова
    Обвиняемому в диверсии немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана
    Следователь допустила причастность собаки к трагедии с Усольцевыми

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации