Врач назвала причины ухудшения памяти у молодых людей

Кондальская назвала недосып и дефицит железа факторами когнитивных нарушений

Tекст: Дарья Григоренко

Врачи все чаще сталкиваются с жалобами молодых пациентов на ухудшение памяти и снижение концентрации. По словам Кондальской, это связано с высокой когнитивной нагрузкой, многозадачностью и хроническим стрессом, передает Газета.Ru.

Причиной таких проблем в молодом возрасте редко становятся заболевания мозга. Чаще всего нарушения вызваны недосыпом, эмоциональным выгоранием, дефицитом железа, витаминов B12 и D. Также на когнитивное здоровье влияют нарушения щитовидной железы, инсулинорезистентность, ожирение и атеросклероз.

«В практике у молодых пациентов чаще встречаются метаболические и стресс-индуцированные нарушения, связанные с образом жизни, а не нейродегенеративные заболевания. Такие изменения часто обратимы при своевременной коррекции», – отметила Кондальская.

Для профилактики специалист рекомендует спать от семи до девяти часов, заниматься аэробной активностью 150 минут в неделю, придерживаться средиземноморской диеты и контролировать уровень давления, глюкозы и холестерина. Врач подчеркнула, что универсальных таблеток для памяти не существует.

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