Психолог Ланберг назвала причину ранних когнитивных нарушений у взрослых

Tекст: Катерина Туманова

Рост числа функциональных когнитивных нарушений, проявляющихся в виде забывчивости и рассеянности, зафиксирован у людей трудоспособного возраста за последние 15-20 лет, передает РИА «Новости». При этом число подобных случаев увеличилось на 20% среди россиян в возрасте от 30 до 50 лет.

«Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и нашей психике сложно ее усвоить, переработать и адаптировать», – рассказала психолог.

Это, по ее словам, напрямую приводит к хроническому стрессу, который негативно сказывается на мозге.

Еще одной важной причиной Ланберг назвала гиподинамию – малоподвижный образ жизни. Длительная работа за компьютером, редкая физическая активность и постоянное потребление информации ухудшают кровоснабжение мозга и не дают возможности снизить тревожность через движение. Она отметила, что к рискам приводит и генетическая предрасположенность.

Эксперт подчеркнула, что полностью избежать влияния технического прогресса невозможно, однако важно не перегружать мозг избыточной информацией и поддерживать пластичность психики.

При появлении признаков забывчивости Ланберг советует не паниковать, но обязательно обращаться к врачу-неврологу для диагностики, а при необходимости – к нейропсихологу или психотерапевту.

