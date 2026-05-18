Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.2 комментария
В МВД раскрыли способы защиты от государственного доксинга
В МВД призвали скрывать личные данные для защиты от государственного доксинга
Чтобы обезопасить себя от шантажа и государственного доксинга (когда публикация личных сведений используется как инструмент давления со стороны иностранного государства), пользователям соцсетей необходимо удалить из открытого доступа домашние адреса, телефоны и снимки с геометками, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Полицейские предупредили о растущей угрозе использования личной информации в качестве инструмента давления, передает Telegram-канал УБК МВД.
«Один из наиболее известных примеров – украинский ресурс «Миротворец», где публикуются персональные данные», – заявили в ведомстве. Подобная практика получила название государственного доксинга.
Опасность публикаций заключается в возможности использования сведений для шантажа, мошенничества и даже подготовки террористических актов.
Жертвами злоумышленников становятся не только государственные служащие, но и обычные люди. В открытый доступ часто попадают маршруты передвижения и данные о родственниках.
Специалисты настоятельно рекомендуют удалить из публичных профилей домашние адреса и номера телефонов. Следует отказаться от размещения фотографий с геометками.
Грамотная цифровая гигиена поможет избежать серьезных проблем и защитить близких от потенциальных угроз, отметили в МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский портал «Миротворец» пополнил свои списки личными данными бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель.
Несколькими днями ранее администраторы этого скандального сайта внесли в базу данных семерых несовершеннолетних детей.
В связи с подобными угрозами специалисты настоятельно призвали граждан бережнее относиться к персональной информации.