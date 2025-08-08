Эксперт предостерег россиян от проверок данных о себе на «Миротворце»

Эксперт Гагин предостерег россиян от проверок данных о себе на «Миротворце»

Tекст: Ирма Каплан

Ранее сообщалось, что личные данные россиян, пересекавших административную границу между Ростовской областью и ДНР и ЛНР с 2014 года, стали появляться на украинском экстремистском сайте «Миротворец», который заблокирован в России, передает ТАСС.

В частности, 5 августа на сайт была внесена информация о 50 людях, проходивших пункты пропуска «Матвеев курган», «Весело-Вознесенка», «Новошахтинск», «Куйбышево» в период с 2014 по 2023 годы. В качестве причины указано, что они якобы нарушили территориальную целостность Украины, а данные содержали номера паспортов, автомобилей, дату и время прохода через КПП.

«Противник таким образом формирует некую базу данных о россиянах с их полными данными, потому что там нужно вводить и паспортные данные, и год рождения, и эти данные актуальны, потому что пользователи сами их вводят», – сказал Гагин.

Эксперт призвал всех быть бережнее к своим персональным данным, так как иногда это может повлиять на службу и на обороноспособность страны.

Он напомнил, что любая передача данных военнослужащих должна пресекаться, как и поиск военнослужащих через интернет, так как подобным поиском должны заниматься военкоматы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные четырехлетнего россиянина, обвинив его в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

До этого украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.