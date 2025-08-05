Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Украинский сайт «Миротворец» занес в свою базу двух несовершеннолетних россиян
Украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.
На украинском сайте были раскрыты личные сведения о Никите Н., которому 16 лет, и Александре Ц., которому 17 лет, оба учатся в российских учебных заведениях, но их адреса и профили в соцсетях опубликованы «Миротворцем» без их разрешения, выяснило РИА «Новости».
«Миротворец» неоднократно публиковал данные несовершеннолетних, как, к примеру, в 2021 году, когда включил в свою базу 12-летнюю журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которая обращалась к Совбезу ООН с призывом защитить детей Донбасса.
Украинский сайт также имеет дурную славу как место публикации персональных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других лиц, которых зовут «изменниками родины» и угрозой безопасности Украины.
Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».