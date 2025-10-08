В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.6 комментариев
В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС
В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах за ОМС
Глава Комитета финансов администрации города Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что неработающие трудоспособные россияне могут оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование.
«Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. Суммарно на три года в проекте бюджета города на страхование неработающего населения предусмотрено 200 млрд рублей, в 2026 году 63 млрд, в том числе 20,5 млрд рублей – на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста. Принятие законодательного решения на федеральном уровне может существенно снизить нагрузку на бюджет субъектов Российской Федерации», – приводит ее слова портал 78.ru
Енилина также отметила, что подобная мера восстановит социальную справедливость.
До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поразмышлять над возможностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование.
«Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» – приводит РИА «Новости» слова Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.
Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.