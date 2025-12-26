  • Новость часаФСБ задержала в Ставрополе девушку за подготовку теракта против военных
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    26 декабря 2025, 10:55 • Новости дня

    Собянин сообщил о круглосуточной работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

    Собянин: Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что в эту ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт перейдет на особый график – москвичи и гости столицы смогут легко добраться на праздничные мероприятия и домой. «В поездах будет организована трансляция новогоднего обращения Президента России», – написал глава города.

    МЦД продолжит перевозку пассажиров до 03:00, а востребованные маршруты автобусов и электробусов (116 маршрутов), а также 18 трамвайных маршрутов, в том числе первый Московский трамвайный диаметр Т1, будут работать без перерыва. Все 18 ночных маршрутов городского транспорта сохранят обычный график, уточнил мэр столицы.

    По его словам, проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. На МЦД сохраняются действующие тарифы. В самих поездах метро в ночь на 1 января москвичи смогут услышать прямую трансляцию новогоднего поздравления президента.

    В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а наземный городской транспорт – до 03:30. Все ночные маршруты продолжат работу без изменений, рассказал Собянин.

    Кроме того, с 31 декабря по 10 января парковка на уличных парковках Москвы будет бесплатной. 11 января парковка останется бесплатной по воскресному тарифу, кроме некоторых улиц с высокими ставками оплаты и зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумами функционируют в штатном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в столице ожидается по-настоящему зимняя погода с морозами до минус 13 и снежным покровом до 15 см.

    25 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко был найден живым в Москве

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    В Москве начали поиски бывшего депутата Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    26 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Эндокринолог Золотова назвала восстанавливающие при похмелье продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Состояние после новогодней ночи часто сопровождается обезвоживанием, снижением уровня сахара и потерей минералов, но подбор правильных продуктов поможет быстрее восстановиться, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова.

    Похмелье – это постинтоксикационное состояние, которое связано с отравлением продуктами распада алкоголя, обезвоживанием и потерей минералов, также наблюдается снижение уровня сахара в крови.

    Универсального способа избавиться от синдрома похмелья не существует, а повторное употребление алкоголя только усугубляет ситуацию.

    «Симптомы достигают максимума при нулевой концентрации алкоголя в крови и могут сохраняться до 24 часов. Поэтому так важно помочь организму в первые часы после пробуждения», – рассказала она «Газете.Ru».

    Золотова рекомендует в первые часы после пробуждения пить минеральную воду без газа небольшими порциями и, в случае тошноты, заваривать имбирный чай с лимоном и медом для облегчения состояния.

    Специалист советует включать в рацион продукты, богатые электролитами и минералами: кокосовую воду, легкий куриный или говяжий бульон, овощи, а также блюда с авокадо, картофелем, бананами и курагой. В качестве легкого завтрака подойдут яйца (вареные, пашот или омлет), цельнозерновой тост с авокадо, овсяная каша с бананом. Для поддержки микрофлоры полезны кисломолочные продукты.

    Врач призывает избегать жирного, тяжелые продуктам и повторного употребления  алкоголя. Копчености, острое, фастфуд, майонезные салаты и сладкие газированные напитки создают дополнительную нагрузку на печень и усиливают обезвоживание, а оставшиеся с праздника салаты могут привести к пищевым отравлениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психиатр-нарколог Исаев назвал ром самым безопасным для печени из крепких алкогольных напитков. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий. Доктор Мельникова указала на бесполезные способы борьбы с похмельем.

    25 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Беглов объяснил выбор новогодних украшений в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что праздничное оформление города выполнено со своим петербургским характером и включает самую большую елку в России.

    Беглов прокомментировал критику новогоднего украшения Петербурга, подчеркнув, что город оформлен «как полагается, с петербургским характером», передает РИА «Новости».

    В ответ на замечания горожан он заявил: «Первый раз слышу, что плохо украсили. Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. Мы не просто украшаем город, а тематически. У нас самая большая елка в России – 30 метров».

    Беглов отметил, что делать новогоднее убранство сложнее, чем критиковать, и призвал жителей к более конструктивному участию. По его словам, недовольство всегда есть, но если кому-то не нравится оформление, то они могут прийти и предложить свои варианты украшений.


    25 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.

    Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.

    Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.

    Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    25 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Папа римский в Рождество выразил надежду на диалог по Украине

    Папа Лев XIV в Рождество призвал к прямому диалогу сторон на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В рождественском послании на площади Святого Петра папа римский Лев XIV выразил надежду на искренний диалог участников конфликта для урегулирования на Украине.

    Папа римский Лев XIV в своем традиционном рождественском послании к верующим на площади Святого Петра выразил надежду на установление прямого и искреннего диалога между сторонами, участвующими в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    онтифик подчеркнул важность прекращения вооруженного противостояния и поддержки международного сообщества, заявив: «Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге».

    Папа подчеркнул, что мир возможен только в Иисусе Христе, который освобождает людей от греха и указывает путь преодоления конфликтов – как личных, так и международных. По его словам, для построения мира необходимо сердце, свободное от греха, и способность к прощению.

    В завершение выступления Лев XIV обратил внимание на другие горячие точки планеты, пожелав завершения всех конфликтов, включая Святую землю, Сирию и так называемые «забытые» войны в Африке, а также облегчения участи обездоленных людей.

    Папа также призвал Европу к сплоченности на основе общих христианских корней и истории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти демонстрирует его озлобленность и неадекватность.

    Президент России Владимир Путин ранее поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством.

    А праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    25 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Рождественский концерт в Кеннеди-центре отменили из-за переименования площадки

    Tекст: Мария Иванова

    Рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «центр Трампа – Кеннеди».

    Ежегодный рождественский джазовый концерт в Центре исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди в Вашингтоне был отменен в знак протеста против переименования учреждения, передает ТАСС.

    Ведущий мероприятия Чак Редд сообщил каналу CNN: «Я принял решение отменить наш рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре, когда в прошлую пятницу увидел, что его название меняют». Он также подчеркнул, что не планирует переносить выступление на другую дату.

    Ранее член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих, требуя убрать имя экс-президента из названия центра. По словам Битти, для переименования концертного комплекса нужно одобрение Конгресса США, которого Трамп не получил.

    18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о решении совета управляющих Центра переименовать его в центр Трампа – Кеннеди. В феврале этого года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих театрально-концертного комплекса.

    Центр исполнительских искусств в Вашингтоне был основан по инициативе Конгресса еще в 1950-х годах, а после трагической гибели президента Джона Кеннеди учреждение назвало его именем. С 1971 года центр стал главной сценой для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Барака Обамы и Хиллари Клинтон подал иск против Дональда Трампа из-за перестройки Белого дома.

    Белый дом уволил консультантов Джо Байдена для ускорения строительства нового бального зала. При этом Дональда Трампа обвинили в самоуправстве при изменении архитектуры резиденции.

    25 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    В Кельнском соборе человек в маске танцем прервал рождественское богослужение

    Bild: Человек в маске нарушил рождественское богослужение в Кельнском соборе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время праздничной вечерни накануне Рождества в Кёльнском соборе неизвестный в черном плаще и золотой маске с плюшевыми ушами устроил необычный танцевальный перформанс у алтаря, вызвав замешательство прихожан.

    Неизвестный мужчина в маске нарушил праздничное рождественское богослужение в Кёльнском соборе, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Инцидент произошёл вечером в сочельник, когда около 16.30 по местному времени (18.30 мск) мужчина в черном плаще и яркой золотой маске с плюшевыми ушами неожиданно выбежал к алтарю и исполнил танцевальный номер.

    Служители собора оперативно вывели нарушителя из храма, при этом он не оказывал сопротивления. Вмешательство полиции не потребовалось, никто не пострадал, и праздничная вечерня продолжилась в обычном режиме. Видео происшествия быстро распространилось в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

    Поведение мужчины резко раскритиковали как посетители храма, так и пользователи интернета. Один из прихожан рассказал: «Моим детям на мгновение стало по-настоящему страшно».

    Мотивы неизвестного до сих пор не ясны, полиция не получала официальных заявлений против нарушителя.

    Рождественские службы для католиков традиционно проходят накануне самой даты праздника – вечером 24 декабря.

    Напомним, католическое Рождество отмечают в мире в четверг.

    В четверг представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили праздничную иллюминацию в Москве в политический спор.

    25 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Мурашко призвал отказаться от алкоголя и переедания в Новый год

    Мурашко рассказал о безопасном для здоровья праздновании Нового года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил о риске для здоровья при употреблении алкоголя и переедании во время новогодних праздников.

    Во время празднования Нового года россиянам стоит отказаться от алкоголя и не переедать, чтобы избежать проблем со здоровьем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава подчеркнул, что особенно внимательными должны быть люди с повышенным артериальным давлением, передает РИА «Новости».

    «Главное не переедать, и второе – минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма – для них алкоголь вообще не очень полезен», - отметил министр.

    Министр пояснил, что врачи регулярно сталкиваются с ростом числа пациентов с такими заболеваниями именно в период новогодних каникул. Он отметил, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к экстренным случаям госпитализации, иногда с фатальными последствиями.

    Мурашко напомнил, что стоит внимательно следить за своим самочувствием в праздничные дни и не забывать о рисках для здоровья при употреблении алкоголя. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми патологиями, для которых переедание и спиртное могут быть крайне опасными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на Рождественский пост, в новогоднюю ночь верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя.

    Гастроэнтерологи советуют ограничиться одним бокалом шампанского и запивать тяжелые блюда теплыми напитками. Социологи выяснили, как россияне сохраняют традицию семейной подготовки новогоднего стола и по какому принципу выбирают угощения.

    25 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    В Москве зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме побило исторический рекорд – 24 декабря в 17.00 оно составило 19 968 МВт, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы («СО ЕЭС»).

    В «СО ЕЭС» отметили, что в это время был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, передает РИА «Новости».

    В «Мосэнерго» ранее сообщали, что обсуждают различные способы увеличить мощность ТЭЦ-25, расположенной в Западном административном округе Москвы. Окончательное решение еще будет принято при участии Минэнерго РФ, правительства Москвы и профильной комиссии по развитию электроэнергетики.

    На сегодняшний день в составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций суммарной мощностью 12,3 тыс. МВт, а общая тепловая мощность составляет 43,2 тыс. Гкал/ч. Эти станции обеспечивают более 50% всей электроэнергии Московского региона и около 90% потребностей столицы в тепле.

    ТЭЦ-25 эксплуатируется с 1975 года, её установленная электрическая мощность – 1370 МВт, тепловая – 4088 Гкал/ч. Основным видом топлива станции остаётся газ, а сама ТЭЦ считается одной из крупнейших в энергокомплексе столицы.

    В июле в Московском регионе был зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

    25 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Песков: Путин созвонится с загадавшей желание встретиться с космонавтом девочкой

    Tекст: Вера Басилая

    Во второй половине дня Владимир Путин пообщается с Варварой Смахтиной, девятилетней москвичкой, пожелавшей встретиться с космонавтом от Роскосмоса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин в четверг во второй половине дня созвонится с Варварой Смахтиной, девятилетней жительницей Москвы, передает ТАСС.

    Девочка загадала новогоднее желание – встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса в рамках акции «Елка желаний», и глава государства помог исполнить это желание.

    Песков добавил, что у президента может состояться еще один телефонный разговор в течение дня. Он отметил, что пресс-служба Кремля уведомит журналистов, если будет повод для дополнительной информации относительно второго звонка.

    Ранее пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска подарил президенту Владимиру Путину коллаж с символикой своего города. Президент России ранее помог исполнить мечту мальчика.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Путин позвонил семье мальчика, чтобы поздравить его с наступающими праздниками и узнать о впечатлениях от исполнения желания. Тимур попробовал себя в роли инспектора ГАИ.

    Тимур поблагодарил президента и уточнил, может ли он отправить подарок.

    25 декабря 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин поздравил участников заседания Госсовета с наступающим Новым годом

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин на заседании Госсовета пожелал его участникам энергии и здоровья, а также отметил четвертьвековой юбилей работы совета.

    Президент России поздравил участников заседания Госсовета с приближающимся Новым годом, открывая мероприятие, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас с наступающим Новым годом!», – заявил Путин, обращаясь к собравшимся.

    Он также пожелал присутствующим сил, энергии и здоровья для решения всех задач, стоящих перед страной.

    В ходе выступления Путин отдельно отметил важность ежегодных встреч Госсовета в преддверии главного зимнего праздника.

    Президент подчеркнул, что вопросы, рассматриваемые органом, играют ключевую роль для страны и граждан.

    Особое внимание президент уделил 25-летию со дня создания Государственного совета, назвав минувший период четверть вековой напряженной, кропотливой и результативной работы.

    Путин отметил, что совет успешно функционировал несмотря на внешние и внутренние вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством.

    Путин также направил поздравительное послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

    На саммите в Петербурге российский лидер поздравил глав государств СНГ и выразил надежду на процветание их стран.

    25 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний»

    Медведев выбрал четыре открытки с детские мечттами в акции «Елка желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», он исполнит мечты четырех ребят, среди которых – подарок для девочки из Донецка.

    Зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», следует из сообщения в Max.

    Политик снял с новогоднего дерева открытки и шарики с желаниями четырех детей: Ивана из Благовещенска, Никиты, Вероники и Дарьи.

    Двенадцатилетний Иван из Амурской области мечтает получить велосипед, а шестнадцатилетний Никита – хоккейный баул. «Сделаем», – заявил Медведев.

    Четырехлетняя Вероника загадала умную колонку, а четырнадцатилетняя Дарья из Донецка хочет побывать на съемках кинофильма. Медведев отметил, что для Дарьи подберут «интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь».

    Вместе с Медведевым участие в акции принял глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

    Медведев назвал «Елку желаний» доброй традицией, которая позволяет воплощать мечты детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что в преддверии Нового года поддержка особенно важна.

    Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят мечты детей со всей страны.

    Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который стал участником благотворительной акции.

    Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    25 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА, который сбила система ПВО на подлете к столице.

    О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

    Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

    Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.

