Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
Житель Красноярска отправлен на лечение за убийство внучки и правнучки
Суд отправил жителя Красноярска на лечение после убийства внучки и двухлетней правнучки
Житель Красноярска, страдающий хроническим психическим заболеванием, отправлен судом на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки, совершенного из-за спора о дачном участке, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В СК сообщили, что согласно результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины было выявлено хроническое психическое заболевание, что лишало его способности осознавать характер своих действий и руководить ими в момент преступления. В связи с этим суд постановил применить к нему принудительные меры медицинского характера, передает РИА «Новости».
По данным следствия, инцидент произошел 7 июня, когда между мужчиной и его внучкой возник спор о праве собственности на дачный участок. По данным прокуратуры, пенсионер потребовал документы на дачу, чтобы съехать туда, но внучка отказала. В результате конфликта мужчина взял нож и убил ее и свою правнучку. На момент происшествия муж и отец погибших находился на работе.
Семья, по словам соседей и знакомых, считалась благополучной. Дедушка переехал к внучке недавно после смерти сожительницы, с которой жил долгое время.
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