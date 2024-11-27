Жителя Челябинска направили на лечение за похищение и убийство женщин

Жителя Челябинска, державшего в плену девушку 14 лет, направили на лечение

Tекст: Мария Иванова

Суд в Челябинске направил Владимира Ческидова на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа, сообщает РИА «Новости». Ческидов удерживал в плену девушку в частном доме на протяжении 14 лет, и освобождена она была лишь в июле 2023 года, когда мужчина был помещен в больницу из-за обострения психического заболевания.

Кроме этого, Ческидов обвиняется в убийстве еще одной женщины, с которой познакомился у автовокзала. В ходе ссоры он ударил ее несколько раз по голове, после чего она скончалась. Мужчина расчленил тело и спрятал его на своем участке.

Следственный комитет установил, что преступления были совершены в состоянии невменяемости. Судебная сексолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Ческидов страдает психическим заболеванием, из-за которого не осознавал характер своих действий.

Прокуратура направила дело в Советский районный суд, где 10 июня состоялось первое заседание. Судья постановила применить к Ческидову принудительные меры медицинского характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Смолино в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал девушку в плену и насиловал ее, она смогла сбежать только в июле 2023 года. Местный житель рассказал, что бывал в гостях у его матери и ни разу не видел ее сына и пленницу. Сразу после задержания мужчины его отправили в психдиспансер.