Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавших 14 лет девушку
Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавшей в плену 14 лет девушку семье
В поселке Смолино в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал девушку в плену и насиловал ее, она смогла сбежать в июле 2023 года, местный житель рассказал, что бывал в гостях у его матери и ни разу не видел ее сына и пленницу.
В доме у похитителя все было грязно, стояла старая панцирная кровать, рассказал собеседник «Газеты.Ru».
Он уточнил, что сам бывал в гостях, там бывала и его мать. В доме были постоянно задернуты шторы, на полу была грязь. Мать подозреваемого рассказывала, что в 90-е работала челноком, в поселке были слухи, что она работала в дурдоме.
Собеседник подчеркнул, что ни разу не видел сына женщины, он не выходил из дома даже в магазин. Мать сообщала, что он не работал и имеет судимость.
Когда мужчина приходил в гости к матери похитителя, то в доме всегда была тишина, она ссылалась на то, что «молодые спят». По его словам, все остальные деревенские были удивлены, что у женщины есть сын.
В региональном следственном управлении СК сообщили, что подозреваемый украл девушку под предлогом распития спиртного в самом Челябинске в 2009 году, передает РИА «Новости».
Саму пострадавшую доставили в лечебное учреждение.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что заявление в полицию поступило 30 июля 2023 года от сестры пострадавшей. Также подозреваемый в 2010-2011 годах убил неизвестную, в надворных постройках нашли останки человека.
Подозреваемого доставили в психиатрическую больницу и поместили под охрану полиции.
Ранее источник сообщал, что в Смолино мужчина удерживал девушку 14 лет.