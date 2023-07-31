Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавших 14 лет девушку

Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавшей в плену 14 лет девушку семье

Tекст: Алексей Дегтярев

В доме у похитителя все было грязно, стояла старая панцирная кровать, рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Он уточнил, что сам бывал в гостях, там бывала и его мать. В доме были постоянно задернуты шторы, на полу была грязь. Мать подозреваемого рассказывала, что в 90-е работала челноком, в поселке были слухи, что она работала в дурдоме.

Собеседник подчеркнул, что ни разу не видел сына женщины, он не выходил из дома даже в магазин. Мать сообщала, что он не работал и имеет судимость.

Когда мужчина приходил в гости к матери похитителя, то в доме всегда была тишина, она ссылалась на то, что «молодые спят». По его словам, все остальные деревенские были удивлены, что у женщины есть сын.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что подозреваемый украл девушку под предлогом распития спиртного в самом Челябинске в 2009 году, передает РИА «Новости».

Саму пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что заявление в полицию поступило 30 июля 2023 года от сестры пострадавшей. Также подозреваемый в 2010-2011 годах убил неизвестную, в надворных постройках нашли останки человека.

Подозреваемого доставили в психиатрическую больницу и поместили под охрану полиции.

Ранее источник сообщал, что в Смолино мужчина удерживал девушку 14 лет.