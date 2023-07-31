Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.7 комментариев
Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал женщину
В поселке Смолино под Челябинском мужчина насильно удерживал похищенную женщину на протяжении 14 лет, сразу после задержания его отправили в психдиспансер, рассказал источник.
Как рассказал источник в силовых структурах Челябинска URA.RU, в 2009 году женщину похитили и лишь спустя 14 лет ей удалось бежать, сестра похищенной написала заявление в правоохранительные органы и назвала имя похитителя.
Кроме того она рассказала об убийстве подозреваемым еще одной женщины, что подтвердилось в ходе обыска дома похитителя, где были обнаружены человеческие останки.
Сейчас мужчина находится под вооруженной охраной в психбольнице, возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Ведется следствие.
Ранее в Петербурге мужчина похитил женщину после отказа продолжить знакомство.