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Главком КСИР проинспектировал новый подземный ракетный комплекс в Иране
Главком КСИР Вахиди осмотрел новый подземный комплекс для запуска ракет в Иране
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди осмотрел новый подземный комплекс, предназначенный для хранения и запуска ракет.
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана проинспектировало тоннели, склады и стартовые площадки нового подземного объекта. Видеозаписи и фотографии с комплекса опубликовала иранская государственная телерадиокомпания, передают «Вести».
В инспекции также принял участие командующий аэрокосмическими силами корпуса Сейед Маджид Мусави.
«То, что происходит с противником, – это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью», – заявил Вахиди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вооруженные силы Ирана нанесли удар по американской военной базе в Кувейте.
На прошлой неделе в Корпусе стражей исламской революции заявили о способности увеличить дальность ракет.
В начале месяца иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город.