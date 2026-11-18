17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Иран ударил по американской военной базе в Кувейте
Иранские дроны ударили по базе США Али аль-Салем в Кувейте
Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной базе Али аль-Салем в Кувейте, на которой находятся американские военные, сообщило иранское телевидение.
«База Али аль-Салем в Кувейте попала под удар иранских дронов», – передает ТАСС сообщение иранского телеканала Press TV.
Телеканал сослался на иранскую армию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральное командование США сообщило о перехвате запущенных Ираном в сторону американской базы в Бахрейне ударных дронов.
В воскресенье в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.
В сентябре военные объекты США на территории Кувейта подверглись массированной атаке иранских ракет и беспилотников.