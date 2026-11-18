17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 170 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 170 человек.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои на всех участках фронта. Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шостки, Краснополья, Коренка, Эсмани, Ястребиного, Битицы, Конотопа, Ульяновки, Токарей, Путивля, Вакаловщины, Ястребщины, Вольной Слободы и Фотовижа;
В Сумском районе идут ожесточенные стрелковые бои и воздушные дуэли операторов беспилотников. В Шосткинском районе российские штурмовые подразделения продвигаются по лесопосадкам в направлении Коренка, а в Краснопольском районе авиация ВКС России и расчеты тяжелых реактивных систем залпового огня наносят удары по позициям ВСУ в районе Краснополья.
На Харьковском направлении российская авиация, расчеты «Гераней», артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» продолжают работать по выявленным позициям ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых групп «Северян». Украинская сторона стремится наносить максимальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгородской области и мирному населению.
Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали скопления украинской живой силы и техники в районах Харькова, Муравского, Великого Бурлука, Колодезного, Подсреднего, Чугуева, Люботина, Плоского, Лебедевки, Голубовки, Червоной Хвыли, Шиповатого, Малиновки, Рясного, Плоского, Каневцево и Кутузовки.
На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись в районе Токаревки и южнее Новой Казачьей, суммарное продвижение составило до 250 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях самые ожесточенные бои разворачиваются в районе Шевченково Первого, российские штурмовики продвигаются в районах Приколотного и Бугаевки.
В Дергачах украинские военные и полиция принудительно выселяют местных жителей из домов и под давлением заставляют их эвакуироваться, чтобы освободить жилье для колумбийских и эквадорских наемников.
В Черниговской области расчеты дронов «Герань» поразили позиции ВСУ в районе Перелюба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» с начала ноября уничтожили свыше 20 станций и антенн связи вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.
В лесном массиве южнее Старицы в Харьковской области пропали без вести военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.