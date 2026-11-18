Эксперт: Проектировщики Крымского моста предусмотрели возможность замены секций

Эксперт Анпилогов: Конструкция Крымского моста делает возможным его будущий ремонт

Tекст: Олег Исайченко

«В ходе двух последовательных атак на Крымский мост ВСУ использовали огромное количество ударных средств, которые они копили, судя по всему, несколько недель. Это стало главной причиной того, почему украинской стороне удалось достичь цели», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его мнению, не менее значимым фактором стал обходной маневр: прорыв осуществлялся не со стороны Одессы и юга Одесской области, а с территории левобережной Украины. «БПЛА сначала прорывались через достаточно мощный рубеж на юге Запорожской области и на территории ДНР. Исходя из предыдущей тактики ВСУ, было ощущение, что основной удар будет направлен по нефтеперерабатывающим мощностям в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях», – рассуждает собеседник.

«Однако в районе Таганрога и Ростова-на-Дону беспилотники использовали пролет над Азовским морем – то есть над относительно слабым участком системы ПВО. Затем фактически работала лишь объектовая система противовоздушной обороны самого Крымского моста», – добавил Анпилогов. Он указал, что, по неподтвержденной информации, в результате атаки была обрушена арка автомобильной части моста.

«Киевские власти попытаются раздуть это до масштабов чуть ли не очередной глобальной победы, но это не соответствует действительности. Даже если данные о повреждениях подтвердятся, то мост восстановят», – отметил эксперт. По его оценкам, ремонт займет около месяца: специалистам предстоит расчистить судоходный фарватер от обломков и заменить арку.

Как объясняет аналитик, мост был спроектирован с учетом ремонтопригодности – его модульная конструкция позволяет достаточно быстро заменять отдельные участки полотна. «Важно, что украинская сторона не смогла повредить главное – быки моста, то есть основные опорные конструкции. Сейчас вокруг всех быков установлено двухслойное боновое ограждение. Оно не позволяет этого сделать, даже при координированной атаке безэкипажных катеров», – уточнил Анпилогов.

Как бы то ни было, происходящее показывает неспособность Украины к нормальным переговорам, продолжил спикер. Атака ВСУ на Крымский мост создаст определенные неудобства для граждан России, но они временные и ограниченные. «Остается железнодорожное сообщение. Железнодорожная арка прочнее автомобильной, поскольку она рассчитана на прохождение составов. Кроме того, есть паром», – указал собеседник.

Он призвал также не сравнивать последствия ударов ВСУ по Крымскому мосту и атак ВС России на мосты через Днепр в Киеве. «Не стоит рассматривать украинские мосты как некое заговоренное инженерное сооружение и тем более не стоит недооценивать наших ракетчиков. Российские военные добились того, что и Южный, и Северный мосты в Киеве практически потеряли пропускную способность. Они оба работают в аварийном режиме. То есть ВС РФ достигли тех задач, которые перед ними стояли по части уничтожения киевской логистики», – заключил специалист.

В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ вновь ударили по Крымскому мосту. Движение автомобилей было приостановлено. Ход железнодорожного транспорта был возобновлен к 13:00 мск. Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Атака произошла менее чем через сутки после предыдущей утром 16 ноября, когда движение уже закрывали более чем на 16 часов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, после ударов противника 16 и 17 ноября на Крымском мосту «имеются повреждения конструкции». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ситуации с атаками. По его словам, в правительстве обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. На совещании также рассмотрели меры по оценке ущерба и началу восстановительных работ. Вице-премьер подчеркнул необходимость оперативно определить сроки ремонта моста и возможности увеличения пропускной способности обходных транспортных маршрутов.

После заседания Хуснуллин доложил Владимиру Путину о положении дел, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», – подчеркнул он. В пресс-службе Кремля добавили, что будет намечен конкретный план, определены очередность и временные рамки работ по восстановлению.

Председатель комиссии ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима. Он призвал лишить Украину возможностей для атак.