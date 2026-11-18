17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.5 комментариев
Си Цзиньпин назвал Китай масштабной площадкой для новых технологий
Си Цзиньпин: Китай стал масштабной площадкой для проверки передовых технологий
Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на деловом саммите АТЭС заявил, что Китай превратился в масштабную площадку для внедрения инноваций и тестирования передовых технологий в реальных условиях.
Глава государства отметил, что условия в стране позволяют новым технологиям многократно совершенствоваться и преобразовываться в движущую силу высококачественного развития. «От роботов, поступающих на работу на заводы, до роботов-собак, отправляющихся в сельскую местность заниматься сельским хозяйством, а также до беспилотного вождения и доставки товаров дронами – Китай является масштабнейшей инновационной экспериментальной площадкой, позволяющей передовым технологиям проходить проверку в реальных условиях», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости».
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17 и 18 ноября с участием руководителей 12 экономик объединения. По итогам мероприятия будет принята Шэньчжэньская инициатива, которую представят на рассмотрение неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.
Сфера робототехники активно развивается в Китае. По данным государственного статистического бюро КНР, производство промышленных роботов в стране за первые десять месяцев выросло на 26%. В 2025 году в Шанхае открылась первая база для тренировки роботов-гуманоидов, а в сентябре в Пекине начал работу специальный детский сад для изучения альтернативного подхода к обучению машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускорении построения современной промышленной системы в Китае.
Глава государства отметил нехватку импульсов для роста мировой экономики.
Китайский лидер призвал укреплять экономическое и технологическое сотрудничество с развивающимися странами.