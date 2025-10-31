Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Синьхуа: Китай и Канада договорились возобновить сотрудничество в разных сферах
По итогам переговоров главы КНР Си Цзиньпина и премьера Канады Марка Карни стороны договорились возобновить обмены и сотрудничество в различных областях, сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что предметом договоренностей стало содействие решению конкретных торгово-экономических вопросов, вызывающих обоюдный интерес, а также продвижение развития стратегического партнерства между Китаем и Канадой, передает РИА «Новости».
«Китай использует эту встречу как возможность для скорейшего возвращения двусторонних отношений на путь здорового, стабильного и устойчивого развития на благо народов обеих стран», – заявил Си Цзиньпин.
Премьер Канады Марк Карни со своей стороны подчеркнул готовность правительства страны укреплять отношения с Китаем и поддерживать тесные контакты на высоком уровне. Переговоры прошли в пятницу на полях 32-й неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В предстоящем 2025 году двум странам предстоит отметить 55-ю годовщину установления дипломатических связей.
Ранее Си Цзиньпин заявил о стремлении КНР помогать развитию АТР и всего мира.