Песков назвал Гренландию частью Датского королевства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия наблюдает за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Датского королевства.
По его словам, Россия считает Гренландию частью Датского королевства и внимательно следит за ситуацией вокруг этого острова, передает ТАСС.
Песков заявил: «Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства».
Песков подчеркнул, что власти Дании и самой Гренландии уже четко заявили об отказе продавать остров кому-либо, в том числе Соединенным Штатам. Он напомнил, что из Вашингтона ранее звучали сообщения о намерениях выдвинуть так называемое денежное предложение о приобретении Гренландии.
По словам представителя Кремля, сама ситуация вокруг Гренландии является экстраординарной с точки зрения международного права.
Песков также отметил, что президент США Дональд Трамп публично заявлял о низком приоритете международного права для его администрации. Россия продолжит вместе с мировым сообществом следить за развитием ситуации, подчеркнул Песков.
