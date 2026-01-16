Песков назвал Гренландию частью Датского королевства

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия считает Гренландию частью Датского королевства и внимательно следит за ситуацией вокруг этого острова, передает ТАСС.

Песков заявил: «Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства».

Песков подчеркнул, что власти Дании и самой Гренландии уже четко заявили об отказе продавать остров кому-либо, в том числе Соединенным Штатам. Он напомнил, что из Вашингтона ранее звучали сообщения о намерениях выдвинуть так называемое денежное предложение о приобретении Гренландии.

По словам представителя Кремля, сама ситуация вокруг Гренландии является экстраординарной с точки зрения международного права.

Песков также отметил, что президент США Дональд Трамп публично заявлял о низком приоритете международного права для его администрации. Россия продолжит вместе с мировым сообществом следить за развитием ситуации, подчеркнул Песков.

