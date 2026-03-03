Туристка из Казани рассказала о спешной эвакуации из ОАЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Туристка Равиля Иванова, вернувшаяся в Казань из ОАЭ рейсом Flydubai, рассказала, что о трансфере в аэропорт она и другие пассажиры узнали всего за 10 минут до выезда, передает ТАСС.

По ее словам, все происходило очень оперативно: «Все было организовано очень быстро. Нам сообщили, что через 10 минут будет трансфер. Мы быстро собрали чемоданы, спустились. Быстро доехал трансфер до аэропорта. А в аэропорту был большой коридор и на каждом этапе стояли сотрудники. То есть с момента сообщения в отеле, что будет трансфер и мы вылетаем, до момента взлета прошел час. Такое ощущение, что это была какая-то спецоперация по нашему вывозу. Все очень быстро», – рассказала она.

Иванова уточнила, что о ситуации на Ближнем Востоке ей сообщили родственники и знакомые из России, которые начали активно писать ей сообщения и спрашивать о самочувствии и безопасности. Она отметила, что именно в день обострения событий была с семьей в Дубае, где сохранялась спокойная обстановка, и ничего не предвещало тревоги.

Туристка также добавила, что в Шардже, где они проживали, было относительно спокойно, однако часто слышались хлопки в небе и звук самолетов, которых не было видно. По ее словам, единственным источником тревоги стали эти звуки, но визуальных признаков опасности она не заметила.

Первый после возобновления рейсов самолет авиакомпании Flydubai из Дубая прибыл в Казань в 04:09 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.