Володин заявил о необходимости баланса инфляции и развития экономики

В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
В ходе обсуждения годового отчета Банка России председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность поиска баланса между снижением инфляции и поддержкой экономического роста, отметив, что высокая ключевая ставка замедляет развитие страны.
Спикер Госдумы отметил, что излишнее снижение инфляции до 4% может негативно сказаться на экономике, особенно в условиях высокой ключевой ставки.
Володин подчеркнул, что «решая задачу снижения инфляции до 4%, может так получиться, что от этого проиграет экономика, которая сейчас уже не развивается теми темпами, как ранее». Он считает, что важно обеспечивать как защиту средств граждан от обесценивания, так и достаточные темпы экономического роста.
По мнению председателя Госдумы, было бы разумно ориентироваться на инфляцию на уровне 6% и ключевую ставку не выше 10%. Володин также предложил пересмотреть целеполагание в экономической политике, чтобы избежать стагнации и связанных с этим рисков для экономики.
Вопрос баланса между инфляцией и развитием экономики обсуждался на пленарном заседании Госдумы во время рассмотрения отчета Банка России за 2025 год, который представляла Эльвира Набиуллина. Володин подчеркнул, что слишком жёсткие ориентиры по инфляции могут привести к снижению темпов роста и возникновению серьезных проблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране должна и будет снижаться дальше. Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в стране.