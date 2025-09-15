Путин: Усилия по снижению инфляции дают результат

Tекст: Дарья Григоренко

Путин подчеркнул: «Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции – ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», передает ТАСС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года формируют условия для возможного понижения ключевой ставки в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне.

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Это стало уже третьим снижением подряд.