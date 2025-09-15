  • Новость часаПутин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    Что стоит за погромом в здании КГБ в Тбилиси
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    Найдено тело погибшего в 2024 году на СВО Героя России Суфиярова
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Военный эксперт объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей
    ЕС потратил на российский газ рекордно низкую сумму
    Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    15 сентября 2025, 18:17 • Новости дня

    Путин: Усилия по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что власти страны добились снижения инфляции.

    Путин подчеркнул: «Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции – ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат», передает ТАСС.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что замедление внешнего спроса и снижение инфляции с начала 2025 года формируют условия для возможного понижения ключевой ставки в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфляционные ожидания в России остаются на высоком уровне.

    Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Это стало уже третьим снижением подряд.

    14 сентября 2025, 10:29 • Новости дня
    Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
    Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В день своего 60-летия Дмитрий Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление государственности и обеспечение безопасности страны, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, передает РИА «Новости». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе говорится: «За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича – заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации».

    Награда приурочена ко дню рождения Медведева – в это воскресенье ему исполняется 60 лет.

    Медведев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Других степеней ордена – первой, второй и третьей – он был удостоен в 2015, 2005, 2020 годах соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что экономика России готова к новому пакету санкций. Медведев призвал не забывать о русофобских настроениях европейских стран. Он также отметил, что Урсула фон дер Ляйен руководствуется эмоциями, а не разумом.

    13 сентября 2025, 04:04 • Новости дня
    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил о визите Путина и Трампа на саммит АСЕАН

    Премьер-министр Малайзии заявил об участии Путина и Трампа в саммите АСЕАН
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян и другие лидеры приедут на октябрьский саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и премьер Госсовета КНР Ли Цян будут присутствовать на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

    Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что приглашения на саммит приняли также президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса.

    «Я лично получил подтверждение их участия от всех лидеров», – сказал Ибрагим.

    Саммит АСЕАН пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. В 2025 году Малайзия приняла полномочия председателя ассоциации от Лаоса, АСЕАН объединяет десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, массовая политика уступила место личностям в истории.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин рассказал о мире будущего

    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин рассказал о мире будущего
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин заявил о важности баланса между традициями и открытостью

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    15 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые объекты Роспотребнадзора в различных регионах страны.

    Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.

    «Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.

    В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.

    13 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин, отметив значительные затраты финансовых ресурсов Москвы из-за масштабов хозяйства.

    По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, коллеги из других регионов скажут: «Конечно, там денег больше всего», – сказал глава государства. – Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы (Сергея Собянина) уделяется внимание самому главному».

    Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    13 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в субботу открыл новый Национальный космический центр в Москве.

    Комплекс зданий был возведен в районе Филевский Парк и стал крупнейшим объектом реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, передает ТАСС.

    В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и представители отрасли.

    «По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», – заявил Собянин, обращаясь к Путину.

    Центральным элементом комплекса стала башня высотой 288 метров, признанная одной из десяти самых высоких в столице. В здании разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также ведущие институты и предприятия ракетно-космической отрасли, в настоящее время находящиеся в разных точках Москвы.

    По предварительным данным, в Национальном космическом центре создадут до 12 тыс. рабочих мест. Строительство комплекса длилось с 2019 года и стало одним из самых масштабных инженерных проектов последних лет. Одновременно были реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности Филевского Парка.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    13 сентября 2025, 15:50 • Новости дня
    Путин назвал Национальный космический центр штабом космонавтики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый Национальный космический центр становится штабом управления всей российской космонавтикой.

    В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    12 сентября 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин заявил о росте роли культуры в борьбе с нетерпимостью

    Путин подчеркнул необходимость усиления культурного сотрудничества для борьбы с русофобией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    О значимости культуры в борьбе с проявлениями нетерпимости и экстремизма заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что роль культуры в международном сотрудничестве, а также в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и другим формам расовой, национальной и религиозной нетерпимости должна только увеличиваться.

    В ходе выступления Путин акцентировал внимание на важности поддержки деятелей культуры и реализации конкретных инициатив, способных обогатить гуманитарное пространство различных стран. По мнению президента, именно в сфере культуры заложен потенциал для формирования атмосферы доверия и взаимного уважения между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что глобальный либерализм превратился в тоталитаризм. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны все чаще вмешиваются во внутренние выборы других государств, называя это проявлением неоколониализма.

    Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова рассказала, что интерес к национальной культуре выражается в моде на славянские имена для новорожденных.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

