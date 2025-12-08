Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.11 комментариев
Российский президент подписал распоряжение, позволяющее совместному предприятию Роснефти и Shell осуществлять сделки с их акциями КТК, доля составляет 7,5%.
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию «Роснефти» и Shell проводить сделки с принадлежащими им акциями «Каспийского трубопроводного консорциума – Р», передает ТАСС.
Документ был подписан 8 декабря и предусматривает возможность установления, изменения, прекращения или обременения прав владения, пользования и распоряжения этими акциями.
В распоряжении прямо говорится: «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», принадлежащими «Роснефть – Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited)».
Доля СП Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited в проекте КТК составляет 7,5%. Крупнейшими акционерами консорциума являются Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), Chevron, «Лукойл», Exxonmobil и совместное предприятие «Роснефти» и Shell.
Система нефтепровода КТК считается самой протяженной магистралью региона – длина составляет 1,5 тыс. км, соединяя месторождения западного Казахстана с побережьем Черного моря, откуда нефть отгружают на рынки через морской терминал КТК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы. Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после недавней атаки.
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей и сохранность энергетической инфраструктуры в Черноморском регионе ключевыми условиями для жизни миллионов людей.