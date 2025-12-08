Путин разрешил СП Роснефти и Shell сделки с долей в КТК

Президент одобрил операции СП Роснефти и Shell по акциям КТК

Tекст: Денис Тельманов

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее совместному предприятию «Роснефти» и Shell проводить сделки с принадлежащими им акциями «Каспийского трубопроводного консорциума – Р», передает ТАСС.

Документ был подписан 8 декабря и предусматривает возможность установления, изменения, прекращения или обременения прав владения, пользования и распоряжения этими акциями.

В распоряжении прямо говорится: «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», принадлежащими «Роснефть – Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited)».

Доля СП Rosneft – Shell Caspian Ventures Limited в проекте КТК составляет 7,5%. Крупнейшими акционерами консорциума являются Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), Chevron, «Лукойл», Exxonmobil и совместное предприятие «Роснефти» и Shell.

Система нефтепровода КТК считается самой протяженной магистралью региона – длина составляет 1,5 тыс. км, соединяя месторождения западного Казахстана с побережьем Черного моря, откуда нефть отгружают на рынки через морской терминал КТК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы. Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после недавней атаки.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей и сохранность энергетической инфраструктуры в Черноморском регионе ключевыми условиями для жизни миллионов людей.