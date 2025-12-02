Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Песков оценил гибкость системы торговли нефтью между Россией и Индией
Система поставок нефти между Россией и Индией способна тонко адаптироваться к меняющимся внешним факторам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Действующая система торговли нефтью между Россией и Индией способна гибко реагировать на давление третьих стран, передает ТАСС.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами в преддверии саммита двух стран. Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления некоторые индийские компании действительно снижают объемы закупок, однако другие, напротив, их увеличивают.
«Система очень гибкая, и она очень живо и очень тонко реагирует на дополнительное давление со стороны третьих стран», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два супертанкера с нефтью из Гайаны отправились в Индию на фоне ограничений на поставки российского сырья.
Партнерство России с Индией в области высоких технологий развивается особенно активно. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.