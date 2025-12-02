Песков оценил гибкость системы торговли нефтью между Россией и Индией

Tекст: Елизавета Шишкова

Действующая система торговли нефтью между Россией и Индией способна гибко реагировать на давление третьих стран, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами в преддверии саммита двух стран. Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления некоторые индийские компании действительно снижают объемы закупок, однако другие, напротив, их увеличивают.

«Система очень гибкая, и она очень живо и очень тонко реагирует на дополнительное давление со стороны третьих стран», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два супертанкера с нефтью из Гайаны отправились в Индию на фоне ограничений на поставки российского сырья.

Партнерство России с Индией в области высоких технологий развивается особенно активно. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию и готова предлагать Нью-Дели самые выгодные условия.