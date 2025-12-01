Индия начала покупать нефть у Гайаны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийские нефтепереработчики начали покупать альтернативную российской нефти сырую нефть из Гайаны, отмечает Bloomberg.

Два супертанкера Cobalt Nova и Olympic Lion покинули Гайану в конце ноября, каждый с грузом около 2 млн баррелей нефти. Ожидается, что суда прибудут в Индию в январе, совершив путь длиной примерно 17 700 км.

Согласно данным отслеживания судов, это первые поставки сырья из Гайаны в Индию с 2021 года. Тогда два танкера доставили по 1 млн баррелей на аналогичном маршруте. Теперь экспорт сырья усилился на фоне ужесточения американских санкций в ноябре к основным экспортерам нефти из России – компаниям «Роснефть» и «Лукойл».

Нефть сорта Golden Arrowhead отгрузил Olympic Lion в направлении порта Парадип, где у государственной корпорации Indian Oil работает крупнейший в стране НПЗ на 300 тыс. баррелей в сутки. Нефть приобрела компания ExxonMobil по итогам тендера. Cobalt Nova доставляет нефть марок Liza и Unity Gold и, вероятно, разгрузится в Мумбаи или Вишакхапатнаме, где производственные площадки принадлежат Hindustan Petroleum. Закупка составила 1 млн баррелей каждой марки для отгрузки в конце декабря – начале января.

