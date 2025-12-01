Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.4 комментария
Индия начала покупать нефть у Гайаны
Два супертанкера с нефтью из Гайаны отправились в Индию на фоне ограничений на поставки российского сырья, что стало первой такой поставкой за четыре года, пишет Bloomberg.
Индийские нефтепереработчики начали покупать альтернативную российской нефти сырую нефть из Гайаны, отмечает Bloomberg.
Два супертанкера Cobalt Nova и Olympic Lion покинули Гайану в конце ноября, каждый с грузом около 2 млн баррелей нефти. Ожидается, что суда прибудут в Индию в январе, совершив путь длиной примерно 17 700 км.
Согласно данным отслеживания судов, это первые поставки сырья из Гайаны в Индию с 2021 года. Тогда два танкера доставили по 1 млн баррелей на аналогичном маршруте. Теперь экспорт сырья усилился на фоне ужесточения американских санкций в ноябре к основным экспортерам нефти из России – компаниям «Роснефть» и «Лукойл».
Нефть сорта Golden Arrowhead отгрузил Olympic Lion в направлении порта Парадип, где у государственной корпорации Indian Oil работает крупнейший в стране НПЗ на 300 тыс. баррелей в сутки. Нефть приобрела компания ExxonMobil по итогам тендера. Cobalt Nova доставляет нефть марок Liza и Unity Gold и, вероятно, разгрузится в Мумбаи или Вишакхапатнаме, где производственные площадки принадлежат Hindustan Petroleum. Закупка составила 1 млн баррелей каждой марки для отгрузки в конце декабря – начале января.
