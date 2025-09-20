  • Новость часаПутин обратился к участникам «Интервидения»
    США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    11240 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    19 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    19 комментариев
    20 сентября 2025, 22:30 • Новости дня

    Посол Мексики восхитился безопасностью и общественным транспортом в Москве

    Посол Мексики рассказал о поездках на электричке по Подмосковью

    Tекст: Ирма Каплан

    Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    «Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», – поделился дипломат с РБК.

    Он сообщил, что жизнь в Москве ему кажется привлекательной благодаря культурным проектам, безопасности и удобному общественному транспорту.

    Эдуардо Вильегас Мехиас упомянул, что неоднократно посещал Оренбург, Екатеринбург и Саратов.

    «Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», – добавил посол.

    Господин Мехиас  признал, что незнание языка может затруднить туристам пребывание в России, однако он изучает русский и может немного объясняться.

    Посол подчеркнул, что дружественные отношения между Мексикой и Россией способствуют активному политическому взаимодействию и расширяют диалог на разных уровнях.

    По его словам, продвижение мексиканской культуры через конференции и выставки помогает россиянам узнать о стране больше, чем стереотипы о текиле и марьячи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос, который прибыл в Москву на открытие Московской международной недели кино, посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград следует рассматривать, учитывая мнение жителей.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    Ранее Путин уже говорил о возможности рассмотреть вопрос возвращения городу Волгограду названия Сталинград на основе мнения большинства горожан. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (96)
    19 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия категорически не принимает содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ обвинения и политические передергивания, заявил российский МИД.

    В частности, российская сторона отметила некорректность постановки под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС, а также осудила призывы к отказу от территорий, которые вошли в состав России по итогам волеизъявления их населения и на основании международного права.

    «Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания – в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

    Ведомство подчеркнуло, что рассматривает резолюцию как попытку ряда стран использовать МАГАТЭ для продвижения своих политических интересов. В тексте заявления подчеркивается, что документ не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности или гарантиям.

    В начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ.

    В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (25)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    @ Виталий Чугин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия 18 сентября официально оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о признании ответственности страны за крушение Boeing 777 рейса MH17 компании Malaysia Airlines.

    Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

    В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

    В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

    Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Комментарии (9)
    19 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах

    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Эстонии выразило недовольство российскому посольству за публикацию информации о возможности бесплатного обучения в вузах России.

    Российское посольство ранее сообщило, что с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года открыта регистрация заявок на обучение в российских вузах в 2026/2027 учебном году, передает РИА «Новости».

    «В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств... Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахкна.

    В заявлении подчеркивается, что согласно постановлению эстонских властей, запрет на участие в подобных мероприятиях действует с декабря 2024 года и распространяется на граждан Эстонии и обладателей эстонского вида на жительство младше 21 года.

    Цахкна отметил, что публикации российского посольства «могут подталкивать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания».

    Ранее Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    Комментарии (12)
    18 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку

    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    @ Viktor Chernov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать в доход государства издательство «Музыка» с его архивом нотных изданий.

    Как отметила судья Евгения Клипа, в доход государства также обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», учредителем которых является Марк Зильберквит, гражданин США и гендиректор «Музыки» с 2004 года, передает ТАСС.

    По версии Генпрокуратуры, Зильберквит использовал свои полномочия для нарушения антикоррупционного законодательства России. Он инициировал приватизацию издательства, скрыв свои личные цели и мотивы от государства. При этом передача нотной библиотеки, являющейся ценным культурным наследием, была запрещена Росимуществом.

    Генпрокуратура требовала обратить в доход России более 10 тыс. акций издательства, а также 90% долей в уставном капитале дочерних компаний, зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, принадлежащих его супруге и Анастасии Юргенсон.

    В августе Генеральная прокуратура через суд решила вернуть в собственность государства издательство «Музыка» из-за подозрений в незаконной приватизации и хищении культурных ценностей.

    В июле Генпрокуратура потребовала вернуть государству «Южуралзолото».

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет

    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Срок службы Валерия Герасимова в должности главы Генштаба Вооруженных сил России продлен еще на пять лет, сообщают СМИ.

    О продлении срока службы Герасимова сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Два собеседника издания, осведомленные о принятом решении, подтвердили факт продления контракта Герасимова.

    Один из источников уточнил, что срок службы генерала увеличен на пять лет. РБК отмечает, что по закону с военными, имеющими звание генерала армии и достигшими предельного возраста, может быть заключен новый контракт по решению президента.

    Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову направлен запрос для комментария по этому поводу.

    Накануне Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО.

    Комментарии (21)
    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России

    Певец Ван Си: Самым любимым местом в Москве для меня стал Большой театр

    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Посмотреть на Большой театр, увидеть своими глазами балет «Лебединое озеро» – все это необычайно ценно для музыканта. При этом россияне охотно делятся своим теплом с иностранными артистами и активно поддерживают их, рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Китая на «Интервидении» Ван Си. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал песенного конкурса «Интервидение».

    «Я получаю большую поддержку от российских друзей и поклонников. Для меня это очень важно», – сказал китайский участник «Интервидения» от Китая Ван Си. Он также отметил, что до приезда в Москву все его знания о России «приходили через учебники». «Здесь меня окружает искусство и творчество вашей страны, тепло вашего народа», – добавил певец.

    Исполнитель также посетовал на начавшуюся простуду. «Я надеюсь, болезнь скоро пройдет, и я смогу проявиться в полной мере и завтра [на финале конкурса] максимально дать то, что я хотел дать зрителям. Чтобы мой голос остался в Москве», – уточнил он. Ван Си также поделился впечатлениями от российской столицы.

    «Их очень много – всего не перечислить. В первый день я посетил Красную площадь, зашел в музей, располагающийся неподалеку от нее. Я ощутил этот город, ощутил его мощь», – рассказал исполнитель. Самым любимым местом для китайского певца, тем не менее, стал Большой театр. «С первых дней, когда начал постигать музыку, я изучал произведения композитора Петра Чайковского», – делится он.

    «С детства люблю его произведения, он до сих пор мой кумир. Я получил возможность посетить Большой театр, увидеть своими глазами «Лебединое озеро». Балет – лучшее проявление искусства», – заключил Ван Си.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Китай же будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса.

    Комментарии (10)
    20 сентября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами

    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины предложил Польше и Румынии координировать силы ПВО для совместного перехвата дронов, пролетающих вблизи их границ на западе страны.

    Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии согласованно сбивать беспилотники, угрожающие их воздушному пространству, передает передает РБК.

    По словам Зеленского, ПВО Украины сбивают все, что летит как на украинскую, так и на польскую территорию, и аналогично должна поступать Польша. Президент подчеркнул, что Румыния могла бы действовать по тому же принципу, ограничив операции западными районами, близкими к своим границам. Он уточнил, что на другие страны Киев не рассчитывает.

    На прошлой неделе Варшава и Бухарест сообщили о нарушениях своего воздушного пространства дронами. Польша зафиксировала около 20 беспилотников, которые сочла российскими, в ночь с 9 на 10 сентября. Минобороны России заявило, что удары наносились по западным регионам Украины, а объекты на территории Польши не планировались, использованные дроны не способны пролететь больше 700 км.

    В Румынии 14 сентября был обнаружен дрон у побережья Дуная близ Одесской области Украины, для перехвата которого были подняты два истребителя F-16. Аппарат, однако, изменил курс и вернулся на Украину. Российское посольство в Румынии назвало обвинения надуманными и необоснованными.

    Случаи нарушения воздушных границ привели к объявлению НАТО операции «Восточный часовой» по укреплению обороны. Глава МИД Польши допускал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, однако румынский президент идею не поддержал.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что такие меры могут привести к войне между НАТО и Москвой.

    Бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис заявил о необходимости закрытия неба над Украиной, несмотря на риск эскалации конфликта.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Разработка отечественных авиационных двигателей, включая ПД-14, стала крупнейшим достижением российской промышленности за последние десятилетия, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

    Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

    Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 16:45 • Новости дня
    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии

    Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что действия Японии были расценены как недружественные, передает ТАСС. По ее словам, Россия подготовит взвешенный ответ, учитывающий национальные интересы.

    «Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    На прошлой неделе Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин осмотрел новейшие вооружения на «Мотовилихинских заводах»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

    Выставка приурочена ко Дню оружейника, который ежегодно отмечается 19 сентября, передает ТАСС.

    Основной акцент на выставке сделали на передовых реактивных системах залпового огня, самоходных и буксируемых артиллерийских установках, а также артиллерийских установках для различных типов российских орудий. В числе представленных новинок были продемонстрированы беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

    Внимание уделено также технологическим достижениям и инженерным решениям, позволяющим российской оборонной промышленности сохранять позиции на мировом рынке. В ходе осмотра отечественные производители представили разработки, призванные обеспечить превосходство России в сфере вооружения.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы».

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке

    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировой рынок алмазов столкнется с жестким дефицитом уже в начале 2030-х годов из-за длительного инвестиционного цикла в отрасли.

    Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью RT, передает ТАСС. По его словам, через пять лет или как максимум к 2032 году предложение алмазов на мировом рынке может сократиться в три-четыре раза.

    Он подчеркнул, что период между инвестициями в новые алмазные месторождения и их выходом на полную мощность составляет примерно десять лет, поэтому быстро увеличить добычу невозможно. Это приведет к нарастающему жесткому дефициту алмазов вплоть до конца 2030-х – начала 2040-х годов.

    Также Моисеев сообщил, что внутренний рынок бриллиантов в России оценивается примерно в полмиллиона карат, что является значительным объемом. По его словам, Минфин разрабатывает перечень мер для поддержки отечественной огранки алмазов, чтобы повысить ее позиции на российском рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что вывоз золота физическими лицами из России через страны Таможенного союза может быть ограничен 100 граммами в виде монетарных слитков.

    Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставлять российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

    Специалисты «Алросы» и ученые МГУ имени Ломоносова доказали способность алмазоносной руды из месторождений Якутии и Архангельской области поглощать углекислый газ в процессе производства.

    Комментарии (6)
    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

