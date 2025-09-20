Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Посол Мексики восхитился безопасностью и общественным транспортом в Москве
Посол Мексики рассказал о поездках на электричке по Подмосковью
Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.
«Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», – поделился дипломат с РБК.
Он сообщил, что жизнь в Москве ему кажется привлекательной благодаря культурным проектам, безопасности и удобному общественному транспорту.
Эдуардо Вильегас Мехиас упомянул, что неоднократно посещал Оренбург, Екатеринбург и Саратов.
«Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», – добавил посол.
Господин Мехиас признал, что незнание языка может затруднить туристам пребывание в России, однако он изучает русский и может немного объясняться.
Посол подчеркнул, что дружественные отношения между Мексикой и Россией способствуют активному политическому взаимодействию и расширяют диалог на разных уровнях.
По его словам, продвижение мексиканской культуры через конференции и выставки помогает россиянам узнать о стране больше, чем стереотипы о текиле и марьячи.
