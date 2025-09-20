Посол Мексики восхитился безопасностью и общественным транспортом в Москве

Посол Мексики рассказал о поездках на электричке по Подмосковью

Tекст: Ирма Каплан

«Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах», – поделился дипломат с РБК.

Он сообщил, что жизнь в Москве ему кажется привлекательной благодаря культурным проектам, безопасности и удобному общественному транспорту.

Эдуардо Вильегас Мехиас упомянул, что неоднократно посещал Оренбург, Екатеринбург и Саратов.

«Так что я не ограничен знакомством только со столичной витриной. Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет», – добавил посол.

Господин Мехиас признал, что незнание языка может затруднить туристам пребывание в России, однако он изучает русский и может немного объясняться.

Посол подчеркнул, что дружественные отношения между Мексикой и Россией способствуют активному политическому взаимодействию и расширяют диалог на разных уровнях.

По его словам, продвижение мексиканской культуры через конференции и выставки помогает россиянам узнать о стране больше, чем стереотипы о текиле и марьячи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский актер, мастер боевых искусств, каскадер и кинорежиссер Марк Дакаскос, который прибыл в Москву на открытие Московской международной недели кино, посетовал на незнание американцами России и назвал кино связующим звеном.