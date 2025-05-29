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    29 мая 2025, 14:40 • Происшествия

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе
    @ t.me/iiulyanchenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. Взрывное устройство принес знакомый Гурциева, с которым у него была назначена встреча. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе – теракт. Эксперты допускают, что принесшего СВУ мужчину использовали «втемную», а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    В ночь на 29 мая в Ставрополе прогремел взрыв, погибли два человека. Одной из жертв стал Заур Гурциев, первый замглавы городской администрации, ветеран спецоперации и участник кадровой программы «Время героев». Вторым погибшим оказался его знакомый – 29-летний Никита Пеньков.

    Спустя время в Сети появилось видео взрыва: на кадрах видно, как мужчина подошел к Гурциеву, и сразу после этого рядом прогремел мощны взрыв. Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатки.

    «Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт», – говорится в сообщении. У СК есть «основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», добавили там. Примечательно, что Гурциев попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью. На портале опубликованы его адрес и номер телефона.

    Гурциев находился в числе потенциальных целей украинских спецслужб, рассказала его мать Елена. Молодой человек рассказывал ей, что его вызывали в ФСБ и предупреждали, что он находится «в разработке», приводит слова Елены Ura.ru.

    Мать погибшего охарактеризовала сына как человека прямолинейного и смелого. По словам собеседницы издания, Зауру нравилась его новая работа на государственной службе. Женщина отметила, что он хотел многое сделать для жителей Ставрополя, а также строил большие планы на жизнь.

    Родственники же Никиты Пенькова рассказывают, что он всегда был за Россию. Молодой человек не общался с плохими компаниями, он не был склонен к импульсивным поступкам и не демонстрировал радикальных взглядов. У него есть младшая сестра, которая уже год как живет в Ираке, и у них были хорошие отношения. Как пишет «Регнум», по одной из версий, которые рассматривают правоохранители, Пеньков мог не знать, что несет с собой взрывчатку на встречу с Гурциевым.

    Отметим, что Гурциеву было 34 года, он родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени С.М. Буденного в Санкт-Петербурге по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «инженер».

    К 2019 году Гурциев стал руководителем центра управления боевыми действиями авиации, в его обязанности входило координирование действий авиации и наземных подразделений. На СВО был авиационным наводчиком. Он, в частности, руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя.

    Гурциев внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность. В том числе благодаря этому удалось поразить базу снабжения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Гвардии майор отмечен орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями Суворова и Жукова.

    Но главной заслугой он считал не награды. «Сохранить жизнь человека подвластно, наверное, одному Богу. Но снизить риски — это заслуга командира. И я считаю своей главной заслугой, что при выполнении боевых задач я относился к людям как к своим родным и сделал все, чтобы они были живы и здоровы», – говорил о своей службе Гурциев.

    Позже он участвовал в кадровой программе «Время героев» для ветеранов СВО, и в сентябре 2024 года занял должность первого заместителя главы Ставрополя. На это посту он координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии города, координировал деятельность комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

    «Окончательные выводы по делу о гибели Заура Гурциева сделают следователи, но пока выдвигаются разные версии произошедшего. Одна из них – украинский след», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    Он допускает, что Никита Паньков, с которым Гурциев встретился перед своей смертью, мог не знать о заложенном взрывном устройстве. «Спецслужбы Украины зачастую используют людей «втемную». В рамках легенды мужчину, возможно, попросили отнести, скажем, посылку ветерану СВО», – рассуждает собеседник.

    «То есть Паньков, предположим, ничего не подозревал и встретился с Гурциевым. А следившие за ними со стороны или, возможно, по камерам украинские агенты привели бомбу в действие», – предположил спикер. При этом Демидкин обратил внимание на выбор жертвы:

    если следствие подтвердит причастность Киева, то речь пойдет об убийстве ветерана за его былые заслуги.

    На этом фоне собеседник напомнил об преступлении, которое произошло в июле 2023 года: тогда киллер, уроженец Украины, застрелил экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. «Он, как и Гурциев, уже не представляли угрозы в военном плане. Но одно из основных предназначений террора – запугивание. Противник пытается посеять панику среди наших граждан», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Схожей точки зрения придерживается Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он напомнил, что в последнее время жертвами терактов, организованных украинскими спецслужбами, становились высокопоставленные чиновники Минобороны. Среди них – Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба; Игорь Кириллов, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

    Собеседник напомнил, что в первом случае был заминирован припаркованный рядом с домом генерала автомобиль, а во втором – самокат. При этом Гончаров призвал не делать поспешных выводов относительно того, идет ли речь в случае с Гурциевым о смертнике. «Но то, что взрыв произошел именно тогда, когда Паньков встретился с ветераном СВО, дает основания предполагать, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно», – считает спикер.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

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