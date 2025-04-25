Украина использует террор для срыва мирных переговоров

Эксперты допустили причастность Украины к убийству генерала Москалика

Tекст: Анастасия Куликова

В пятницу в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль. В результате трагедии погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, замначальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России. По данным Следственного комитета (СК) причиной детонации послужило самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Расследованием займется центральный аппарат СК. Как сообщает «Коммерсант», злоумышленники наблюдали за жертвой, выжидая момента для дистанционного детонирования СВУ. Тем не менее подробности трагедии до сих пор уточняются следствием.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подрыв автомобиля терактом. «Главный вопрос – как остановить войну в центре Европы, мира. Мы видим так много жертв каждый день. Даже сегодня российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», – отметила она.

Ярославу Москалику было 59 лет. В прошлом он являлся представителем Минобороны в различных переговорных процессах. Так, в 2015 году он входил в состав контактной группы от России по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, напоминает РБК. В 2021 году генерал выступал на Московской конференции по международной безопасности. Его доклад был посвящен вопросам сотрудничества с Африкой и Ближним Востоком.

Также известно, что Москалик занимал должность замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Какие конкретно направления работы входили в сферу его ответственности – публично не сообщается, однако из описания деятельности ГОУ на сайте Минобороны следует, что данная структура участвует определении источников военных угроз и подготовке предложений по вопросам военного строительства.

Также ГОУ отвечает за организацию плана обороны России, за стратегическое и оперативное планирование применения Вооруженных сил, оперативное управление войсками, взаимодействие с другими органами федеральной власти, участие в формировании предложений в проект государственной программы вооружения и так далее. Иначе говоря, это один из ключевых органов военного управления.

К сожалению, произошедший теракт – не первый случай покушения на жизнь высокопоставленного представителя Минобороны. В декабре прошлого года схожим образом был убит Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил. Тогда задержанный в организации преступления признался, что он был завербован украинскими спецслужбами.

«Взрыв в подмосковной Балашихе является спланированной операцией украинских спецслужб. На это указывает почерк преступления, схожий с убийством Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль», – считает военный аналитик Борис Рожин.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что взрыв произошел в день встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По его мнению, таким образом украинские спецслужбы и их зарубежные партнеры, в том числе британские, пытаются повлиять на ход переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«Киев и Лондон хотят сорвать процесс мирного урегулирования конфликта. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. «Главными разработчиками таких операций является британская MI6, организаторами – СБУ и ГУР МО Украины и их агентура. Украинские специалисты занимаются вербовкой агентов, которые потом и совершают различные диверсии», – детализировала она.

«У таких терактов, как правило, несколько целей.

С их помощью противник не только убивает высокопоставленных лиц, но и запугивает мирных граждан. Уже известно, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Из-за взрыва могли погибнуть прохожие или гуляющие во дворе дети», – отметила политолог.

По ее мнению, данные о теракте должны стать предметом обсуждения на самом высоком уровне. «Актуальную информацию о террористической деятельности Украины следует довести до американских официальных лиц», – подчеркнула она, допустив обсуждение этой темы в рамках встречи Путина с Уиткоффом.

При этом сотрудники российских органов безопасности выполняют большую работу. Почти каждый день в Сети появляются сообщения о предотвращенном теракте, а также о задержании лиц, готовивших диверсию, напоминает Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Однако иногда, увы, злоумышленники достигают своей цели.

«К каждому генералу или человеку, которым может заинтересоваться противник, невозможно приставить охранника», – указал он. Однако любой гражданин может способствовать сокращению числа преступлений, считает ветеран ФСБ. «Людям стоит быть более внимательными к окружению. Да, есть дела, работа, усталость. Но каждый из нас может посматривать налево и направо, замечать подозрительных людей и сообщать о них сотрудникам силовых структур», – уточнил эксперт.