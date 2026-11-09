При атаках ВСУ на Белгородскую область за неделю погибли восемь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины совершили более 1,6 тыс. атак на территорию Белгородской области, жертвами которых стали восемь мирных жителей, в том числе несовершеннолетние, сообщил председатель Белгородской облдумы.

«Минувшая неделя стала для нашего региона очередным испытанием. За эти дни зафиксировано свыше 1,6 тыс. ударов противника. Число раненых среди мирного населения превысило 40 человек. К большому горю, восемь наших земляков погибли, и самое страшное, что среди ушедших есть и дети», – написал Юрий Клепиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении шести человек при 101 атаке Вооруженных сил Украины на территорию региона.

Ранее глава региона заявил о шести пострадавших, включая троих детей, в результате 89 украинских ударов.

Также председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков рассказал о совершении украинскими военными свыше двух тысяч атак на область.