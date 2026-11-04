По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали трое детей и трое взрослых
За минувшие сутки украинские войска 89 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали шесть человек, включая троих детей, сообщил глава региона Александр Шуваев.
За прошедшие сутки украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду и 10 округам Белгородской области, указал губернатор в Max.
Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Российские расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 149 беспилотников.
В Белгороде и Ракитянском округе ранения получили шесть человек, среди которых трое детей. Несовершеннолетние госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали два человека.
Губернатор Александр Шуваев сообщил о ранении четырех человек при ударе ВСУ по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня.
В понедельник оперативный штаб Белгородской области заявил о получении мирным жителем ранений в Шебекино в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.