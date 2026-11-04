При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали трое детей и трое взрослых

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы нанесли удары по Белгороду и 10 округам Белгородской области, указал губернатор в Max.

Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Российские расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 149 беспилотников.

В Белгороде и Ракитянском округе ранения получили шесть человек, среди которых трое детей. Несовершеннолетние госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде пострадали два человека.

Губернатор Александр Шуваев сообщил о ранении четырех человек при ударе ВСУ по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня.

В понедельник оперативный штаб Белгородской области заявил о получении мирным жителем ранений в Шебекино в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль.