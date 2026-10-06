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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    6 октября 2026, 09:40 • Новости дня

    Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году

    FT: Молдавия разработала план подготовки к вступлению в Евросоюз к 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия технически готова завершить как минимум семь из 33 этапов присоединения к Евросоюзу и создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Правительство Молдавии разработало план завершения работы по всем этапам присоединения страны к ЕС к началу 2028 года, пишет Financial Times.

    «Тофан заявил, что Молдова уже провела реформы, которые должны позволить ей «закрыть от семи до десяти» основных этапов по вступлению в ЕС, определенных Еврокомиссией», – передает РИА «Новости» слова премьера Молдавии Василия Тофана.

    ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата в июне 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Молдавии Василий Тофан исключил планы по вступлению страны в НАТО.

    В июле парламент Молдавии утвердил финансиста Тофана на посту главы правительства. Тогда же спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз.

    5 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»

    ЕК: Евросоюз ждет суровая зима в условиях высоких цен на энергоресурсы

    Еврокомиссия предупредила Евросоюз о «тяжелой зиме»
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Евросоюзе ожидается суровая зима на фоне высоких цен на энергоносители, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    «ЕС движется к очень тяжелой зиме с точки зрения цен на энергоресурсы», – заявила Итконен, передает ТАСС. Представитель ЕК поддержала решение стран ЕС и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По ее словам, это поможет стабилизировать цены для европейских граждан и бизнеса.

    Решение о высвобождении запасов было принято под давлением США, которые требовали выделить до 120 млн баррелей дизеля. Вашингтон угрожал запретом на экспорт американского дизельного топлива, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке. Эксперты отмечают, что запрет на экспорт мог бы спровоцировать физический дефицит горючего в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США.

    В четверг ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о неконкурентоспособности Европы при нынешних ценах на энергоносители.

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    5 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Работа КПП на границе Молдавии и Украины возобновилась после взрыва

    Пункт пропуска на границе Молдавии и Украины возобновил работу после взрыва

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пограничная служба Молдавии сообщила о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта «Паланка» на границе с Украиной, возле которого взорвался снаряд.

    В ведомстве уточнили, что здоровью пограничника, получившего легкое ранение во время инцидента, ничего не угрожает, передает ТАСС. В настоящее время пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

    Представители погранслужбы подчеркнули, что состояние здоровья сотрудника остается стабильным. Пересечение границы через этот пункт пропуска продолжается в обычном режиме для всех участников движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Молдавии сообщили о падении снаряда на границе с Украиной.

    В прошлом месяце крупнейший КПП на молдавско-украинской границе остановил работу.

    Позже контрольно-пропускной пункт «Паланка» возобновил пропуск автомобилей.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

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    5 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мерц и Макрон предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн

    Handelsblatt: Мерц и Макрон предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента для масштабных ответных мер в случае введения против Евросоюза пошлин или санкций, пишет газета Handelsblatt.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, инициатива направлена на усиление полномочий Еврокомиссии в условиях возможного экономического давления на объединение. Ответные меры могут включать как исключение отдельных компаний с европейского рынка, так и санкции против целых государств, передает РИА «Новости».

    Источники в немецком правительстве подчеркнули, что механизм должен обеспечить равенство сил. Хотя власти Германии заявляют, что проект не направлен против конкретных стран, речь идет прежде всего о возможности противостоять США и Китаю.

    Авторы идеи указали на торговый дефицит Евросоюза с Китаем в размере миллиарда евро в день и уязвимость Европы перед тактикой введения пошлин, которую применял Дональд Трамп. Кроме того, план предусматривает контроль за поставщиками для снижения зависимости европейской промышленности от китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева.

    В начале года издание Financial Times спрогнозировало большие потери ЕС и Британии в торговой войне с США.

    В прошлом году Евросоюз предложил Вашингтону взаимно обнулить пошлины.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ

    Мерц: Отсутствие нового бюджета ЕС является самым выгодным сценарием для ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность отсутствия соглашения по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, отметив, что этот вариант стал бы финансово самым выгодным для страны.

    Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом отметил, что ФРГ выступает за то, чтобы завершить переговоры до конца этого года, пишет ТАСС.

    «Отсутствие нового финансового плана было бы для Германии финансово самым выгодным решением с большим отрывом. Но мы этого не хотим, так как это сильно ограничило бы дееспособность Европы. Мы не хотим, чтобы подобный сценарий реализовался – ни на внешнем уровне, ни внутри союза», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

    В воскресенье АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день почти половина граждан Германии признала экс-канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца.

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    5 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возвращение Великобритании в Евросоюз к 2030 году может привести к увеличению чистой миграции на 214 тыс. человек в год по сравнению со сценарием, при котором страна остается вне объединения.

    Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

    Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    Франция потребовала от Британии максимальных вложений в европейские контракты для Украины.

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    5 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    В Гагаузии зарегистрировали трех кандидатов на пост главы автономии

    В Гагаузии зарегистрировали первых кандидатов на пост главы автономии

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал трех кандидатов на пост главы автономии на выборах 15 ноября.

    Кандидатами стали бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, экс-депутат парламента Молдавии Корнел Дудник и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз.

    Гагауз ранее занимал руководящие должности в МВД Молдавии, был депутатом Народного собрания автономии и парламента Молдавии, передает ТАСС.

    Выборы главы Гагаузии назначены после того, как бывшая глава автономии Евгения Гуцул была осуждена на семь лет по обвинению в нарушениях финансирования политической партии. Она вину не признала и заявила о политическом преследовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Молдавии обязал главу Гагаузии знать румынский язык.

    Летом парламент Молдавии одобрил реформу выборов в автономии.

    В мае власти Гагаузии сообщили о переносе выборов в региональный парламент.

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    5 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В Молдавии заявили о падении снаряда на границе с Украиной

    У КПП «Паланка» на границе Молдавии и Украины упал снаряд

    Tекст: Вера Басилая

    Вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) «Паланка» на границе Молдавии и Украины упал снаряд, ранив сотрудника пограничной полиции, сообщает Пограничная полиция Молдавии.

    Пограничная полиция Молдавии в своем Telegram-канале сообщила, что снаряд срикошетил от земли и попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума. Пограничный пункт контроля и автобус получили повреждения, один молдавский пограничник легко ранен, передает ТАСС.

    Работа пограничного перехода Паланка – Маяки – Удобное была приостановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в четырех районах Молдавии прогремели взрывы от упавших БПЛА и ракет.

    В четверг Кишинев вручил ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    В прошлом месяце КПП «Паланка» на границе Молдавии и Украины возобновил работу после остановки.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

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    5 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Додон призвал премьера Молдавии вмешаться в возможную отмену рейсов FlyOne

    Додон призвал правительство Молдавии разобраться с рейсами FlyOne

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей страны срочно вмешаться в ситуацию с возможной отменой рейсов авиакомпании FlyOne, которая является единственной выполняющей полеты в российском направлении через Армению.

    Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон призвал правительство обратить внимание на ситуацию с возможной отменой рейсов авиакомпании FlyOne, передает РИА «Новости».

    «Вчера поступило больше информации и подтверждений об отмене некоторых рейсов компании FlyOne. Информация, которой я лично располагаю, FlyOne продала более 350 тыс. билетов на предстоящее время… Что делать молдаванам, которые заплатили деньги и не смогут улететь?» – заявил Додон.

    Политик обратился к премьер-министру Молдавии Василию Тофану и призвал его заняться проблемами граждан. Додон попросил срочно вмешаться в этот случай.

    FlyOne была основана бывшим лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. После начала спецоперации на Украине она осталась единственной молдавской авиакомпанией, осуществляющей рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Додон обвинил Киев в проблемах с Днестром в Молдавии.

    В среду Додон потребовал объяснить размещение молдавских войск на границе с Украиной.

    В прошлом месяце Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией.

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    6 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    В ходе протестов в Барселоне пострадали 28 полицейских

    В Барселоне 28 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

    Tекст: Мария Иванова

    Протест из-за жилищного кризиса в Барселоне перерос в столкновения с полицией, в результате которых 28 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

    Столкновения начались после того, как полиция потребовала от участников акции разойтись. В ответ протестующие стали бросать в стражей порядка стеклянные бутылки и поджигать мусорные контейнеры, пишет Pais.

    В результате беспорядков полиция задержала 13 человек, среди которых один несовершеннолетний. 28 полицейских получили легкие травмы, отмечает РИА «Новости».

    В последние дни Испанию охватили массовые акции протеста, вызванные жилищным кризисом. В минувшую субботу демонстрации состоялись в десятках городов страны. По данным властей, в Мадриде на улицы вышли около 70 тыс. человек, в то время как организаторы сообщили о 500 тыс. участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Мадриде отказался немедленно снести палаточный лагерь протестующих.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании.

    В прошлом месяце Европейская комиссия признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС.

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    6 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц

    Еврокомиссия подготовила механизм ограничения прав новых членов ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия во вторник представит механизм защиты Евросоюза от потенциальных нарушений демократических принципов со стороны будущих стран-участниц.

    Новый юридически обязывающий инструмент предусматривает возможность ограничения прав новых членов после их вступления в ЕС, в том числе права вето и доступа на внутренний рынок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос презентует инициативу во второй половине дня. Положения планируют включать в договоры о присоединении новых государств. Рассматривается вариант приостановки прав новых членов, в том числе права голоса. Решения будут приниматься квалифицированным большинством стран ЕС.

    В качестве альтернативы новые государства на время возьмут на себя обязательство не блокировать консенсусные решения. По информации Euronews, в договорах могут быть предусмотрены временные защитные меры в сфере сельского хозяйства и свободного перемещения работников. Еврокомиссия также предложила активнее подключать страны-кандидаты к программам ЕС до вступления.

    «Мы должны гарантировать, что не впустим троянских коней. Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет», – заявила Кос. В Брюсселе ссылаются на неудачный опыт прошлых расширений и сложности с контролем соблюдения демократических принципов.

    Идею усиления гарантий поддерживают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. При этом некоторые страны-кандидаты и члены ЕС выступают против, опасаясь появления разных категорий членства. Переговоры идут на фоне вступления в ЕС Черногории, Албании, Украины и Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    На прошлой неделе Еврокомиссия собралась лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне.

    Сообщалось, что Еврокомиссия предложит отменить право вето при расширении Евросоюза.

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    6 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Politico: Поражение Санчеса на выборах в Испании грозит дестабилизацией ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поражение премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах грозит дестабилизировать Евросоюз, ослабив позиции социалистов и демократов в Брюсселе, сообщает Politico.

    Санчес, единственный левоцентристский лидер крупной страны ЕС, служит противовесом доминирующим в Европейском совете правоцентристам, пишет Politico. Испанские депутаты образуют крупнейшую национальную делегацию в группе социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, что позволяет Санчесу продвигать свои позиции.

    Смена правительства в Мадриде нарушит этот баланс. По данным опросов, на выборах, скорее всего, победит Народная партия, которая может сформировать коалицию с крайне правой партией Vox. Это ослабит неформальный альянс, на который опирается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для принятия законов.

    Без Санчеса социалисты могут занять более жесткую позицию в Европарламенте и даже отказаться поддерживать фон дер Ляйен, если она продолжит идти на уступки правым. Кроме того, выборы в Испании могут осложнить и замедлить переговоры по долгосрочному бюджету ЕС до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы. В конце лета он обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса. В июне испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.

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    6 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа

    ЕК отложила на год требования по выбросам метана при импорте нефти и газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана при импорте топлива на фоне энергетического кризиса.

    «Мы предоставим экспортерам еще один год гибкости в отношении метана. Это позволит избежать дополнительных расходов в условиях нынешнего кризиса», – заявила фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    С 1 января 2027 года импортеры нефти, природного газа и угля должны были подтверждать соответствие поставок требованиям по мониторингу и проверке выбросов, однако теперь эти сроки будут скорректированы.

    Кроме того, Еврокомиссия запустит стратегический диалог с европейскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Цель инициативы заключается в снижении издержек и обеспечении поставок в оборонный сектор Евросоюза.

    Также фон дер Ляйен выступила против всеобщих компенсаций населению из-за высоких цен на энергию. По ее словам, поддержка должна быть адресной, так как массовые выплаты разгоняют спрос и выгодны гражданам с высокими доходами. В качестве успешного примера она назвала энергетические ваучеры для малообеспеченных семей во Франции и Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия предупредила Евросоюз о тяжелой зиме.

    В четверг Италия потребовала смягчить правила из-за высоких цен на энергию.

    В прошлом месяце Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен.

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    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Мигранты из Африки научились побеждать на выборах в Швеции

    Результаты недавних парламентских выборов в Швеции поставлены под сомнение. Появились жалобы на то, что имели место многочисленные фальсификации. В чьих интересах могли проводиться подобные избирательные махинации и причем здесь идущий процесс активного замещения местного населения мигрантами из далеких от Швеции стран? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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