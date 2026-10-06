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Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году
FT: Молдавия разработала план подготовки к вступлению в Евросоюз к 2028 году
Молдавия технически готова завершить как минимум семь из 33 этапов присоединения к Евросоюзу и создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.
Правительство Молдавии разработало план завершения работы по всем этапам присоединения страны к ЕС к началу 2028 года, пишет Financial Times.
«Тофан заявил, что Молдова уже провела реформы, которые должны позволить ей «закрыть от семи до десяти» основных этапов по вступлению в ЕС, определенных Еврокомиссией», – передает РИА «Новости» слова премьера Молдавии Василия Тофана.
ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата в июне 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Молдавии Василий Тофан исключил планы по вступлению страны в НАТО.
В июле парламент Молдавии утвердил финансиста Тофана на посту главы правительства. Тогда же спикер парламента Молдавии назвал условие вступления республики в Евросоюз.