ЕС подготовил ужесточение визового режима для туристов из России

Politico: Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян

Tекст: Игорь Иножарский

Властям Евросоюза предложили ужесточить правила выдачи туристических виз россиянам, включая бывших участников боевых действий на Украине, чтобы усилить защиту от саботажа и других форм гибридной войны, пишет Politico. Еврокомиссия, по данным издания, намерена представить соответствующие предложения в начале следующего года.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система многократных шенгенских виз, которыми ежегодно пользуются сотни тысяч россиян, создает угрозу безопасности ЕС на фоне опасений по поводу диверсий и поджогов. «Очевидно, как мне кажется, для всех, что у нас есть уязвимости в нашей системе, которые могут использовать наши враги», – сказал он, выразив надежду, что Еврокомиссия представит инициативу даже раньше января.

Эстония предложила ввести для всего Евросоюза полный запрет на въезд бывших военнослужащих вооруженных сил России, число которых эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна оценил примерно в 650 тыс. человек. По его словам, многие из этих бывших военнослужащих могут приехать в Европу при поддержке российских спецслужб, «перехватить под свой контроль нашу организованную преступность» и использоваться для подготовки терактов и нападений на европейские общества.

Еврокомиссия также намерена добиваться снижения числа выдаваемых россиянам виз: еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что после первоначального сокращения потока туристов из России статистика больше не снижается и странам ЕС следовало бы «выдавать меньше виз российским гражданам». По данным издания, в прошлом году россиянам было выдано около 478 тыс. туристических шенгенских виз, значительная часть которых была многократной. В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии направили Еврокомиссии письмо с требованием более согласованной и жёсткой визовой политики в отношении граждан России и допконтроля за российскими дипломатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам. Во вторник Российский союз туристической индустрии допустил сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году. В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз гражданам России.