Tекст: Игорь Иножарский

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсуждают проект семилетнего бюджета на 2028–2034 годы объемом 1,582 трлн евро и надеются сузить разногласия, чтобы выйти на соглашение в декабре, пишет Reuters.

В проект, представленный председателем Евросовета Антониу Коштой, заложено 140 млрд евро на погашение долгов, набранных в пандемию, и около 740 млрд евро на поддержку европейских фермеров и помощь беднейшим регионам. На Украину в бюджете предусмотрено до 100 млрд евро, в основном на оборону и бюджетную поддержку, – по оценке дипломатов, это заметно меньше потребностей Киева.

На 2027 год Евросоюз намерен занять 45 млрд евро и передать их Украине с погашением только после выплаты Россией репараций. Еще 25 млрд евро обещают Британия, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада, вместе это покрывает дефицит финансирования Украины в следующем году. Против участия всех стран – членов ЕС в займе возражают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария, тогда как Германия и ряд других стран сделали такое участие условием общего бюджетного соглашения.

Согласовать бюджет рассчитывают на саммите 17–18 декабря: в следующем году выборы пройдут во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии и могут осложнить переговоры, требующие единогласия всех 27 стран. Отдельный спор идет о сокращении расходов и новых собственных источниках доходов ЕС, включая налог на крупные технологические компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран Евросоюза допустили срыв согласования нового семилетнего бюджета из-за разногласий по финансированию Украины. В среду премьер Чехии Андрей Бабиш усомнился в успехе предстоящего внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины. В начале недели канцлер Германии Фридрих Мерц собирался закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины в обход вето противников поддержки Киева.