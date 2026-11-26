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Лидеры ЕС начали борьбу за бюджет в 1,6 трлн евро и вспоможение Украине
В Брюсселе лидеры 27 стран Евросоюза начали обсуждение семилетнего бюджета объемом 1,6 трлн евро на 2028–2034 годы, включающего до 100 млрд евро на поддержку Украины, сообщает Reuters.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсуждают проект семилетнего бюджета на 2028–2034 годы объемом 1,582 трлн евро и надеются сузить разногласия, чтобы выйти на соглашение в декабре, пишет Reuters.
В проект, представленный председателем Евросовета Антониу Коштой, заложено 140 млрд евро на погашение долгов, набранных в пандемию, и около 740 млрд евро на поддержку европейских фермеров и помощь беднейшим регионам. На Украину в бюджете предусмотрено до 100 млрд евро, в основном на оборону и бюджетную поддержку, – по оценке дипломатов, это заметно меньше потребностей Киева.
На 2027 год Евросоюз намерен занять 45 млрд евро и передать их Украине с погашением только после выплаты Россией репараций. Еще 25 млрд евро обещают Британия, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада, вместе это покрывает дефицит финансирования Украины в следующем году. Против участия всех стран – членов ЕС в займе возражают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария, тогда как Германия и ряд других стран сделали такое участие условием общего бюджетного соглашения.
Согласовать бюджет рассчитывают на саммите 17–18 декабря: в следующем году выборы пройдут во Франции, Италии, Польше, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии и могут осложнить переговоры, требующие единогласия всех 27 стран. Отдельный спор идет о сокращении расходов и новых собственных источниках доходов ЕС, включая налог на крупные технологические компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран Евросоюза допустили срыв согласования нового семилетнего бюджета из-за разногласий по финансированию Украины. В среду премьер Чехии Андрей Бабиш усомнился в успехе предстоящего внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины. В начале недели канцлер Германии Фридрих Мерц собирался закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины в обход вето противников поддержки Киева.