Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Определено место неисправности оставившей ЗАЭС без энергии линии
На отключенной линии ЗАЭС определено место неисправности
Специалисты установили место неисправности на отключенной высоковольтной линии «Ферросплавная-1», из-за которой Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) осталась без энергоснабжения, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«На утро 26 ноября линия «Ферросплавная-1» остается отключенной. Место неисправности определено. О сроках восстановления линии пока говорить рано», – приводит слова Яшиной ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЗАЭС начала получать электроэнергию от резервных дизель-генераторов.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о штатной работе станции.
На прошлой неделе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила об отключении основной магистрали станции.