В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
НАТО объявила о развертывании самолета-радара AWACS на территории Польши
Североатлантический альянс развернет в Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS после инцидента с упавшими ракетами, сообщила представитель блока Алисон Харт.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе дал указание о передовом развертывании самолета раннего предупреждения и управления AWACS, передает ТАСС.
В заявлении Харт отмечается, что послы НАТО обсудили нарушения польского воздушного пространства на прошлой неделе. Альянс возложил ответственность за инцидент на Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Германии попытались отговорить правительство Польши от запроса консультаций с союзниками по НАТО после инцидента с падением ракет.
В пятницу президент Чехии Петр Павел назвал вопросом времени падение ракет и беспилотника на чешской территории.
В тот же день президент США Дональд Трамп счел случайностью падение двух ракет и беспилотника в Польше.