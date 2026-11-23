WOAH: На севере Франции выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1

Tекст: Вера Басилая

Вспышка заболевания началась 19 ноября, а на следующий день инфекцию подтвердили лабораторным тестом. На ферме содержалось 4,3 тыс. птиц, из которых 80 погибли от болезни, а остальных уничтожили для предотвращения распространения вируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на уведомление французских властей во Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH).

Источником заражения стало взаимодействие домашней птицы с дикими особями. Предыдущий случай птичьего гриппа в стране фиксировали в середине октября.

В регионе ввели строгие ограничения. Специалисты контролируют перемещение птицы и транспорта, проводят дезинфекцию и отслеживают эпидемиологическую ситуацию в районах вокруг очага распространения вируса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в американском штате Вашингтон у мужчины впервые в этом году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1.

В сентябре Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления вируса гриппа A (H5N8).