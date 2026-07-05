  • Новость часаПВО сбила 116 украинских беспилотников над регионами России
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    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    5 июля 2026, 22:50 • Новости дня

    Лесной пожар во Франции вынудили власти начать массовую эвакуацию населения

    BFMTV: Во Франции эвакуируют 10 тыс. человек из-за лесного пожара

    Tекст: Антон Антонов

    В южном французском департаменте Восточные Пиренеи крупный лесной пожар заставил власти начать массовую эвакуацию населения, сообщает телеканал BFMTV.

    В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции власти организовали эвакуацию около 10 тыс. человек из зон, охваченных лесными пожарами, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    Полностью выселяется коммуна Ий-сюр-Тет с примерно 5,5 тыс. жителей, которых временно разместят в районе Мулен-а-Ван в Перпиньяне. Еще примерно 5 тыс. человек вывезли из 19 коммун и кемпингов в области Аспр и рядом с ней, передает РИА «Новости».

    По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, пожар в Восточных Пиренеях охватил 2 тыс. га.

    Он сообщил, что из примерно 20 крупных природных пожаров по стране шесть являются «критическими», а три не локализованы, пишет Le Figaro.

    Крупнейшее возгорание, по его словам, зафиксировано именно в Восточных Пиренеях. Министр также отметил сухую жаркую погоду и рассказал, что при тушении пострадал один пожарный.

    О серьезных лесных пожарах также заявили в департаментах Гар, где горит более 500 га, и Дром с площадью возгорания 350 га. Пожарная служба департамента Од сообщила о пожаре в районе Каркассона. Из-за огня закрыты загородные дороги местного и регионального значения, в том числе трасса A9 в сторону Испании.

    В департаменте Верхняя Луара пожар, распространившийся на площади 50 га, привел к приостановке движения поездов между коммуннами Клермон-Ферран и Ним. Национальная метеорологическая служба в воскресенье объявила повышенную опасность природных пожаров на юге и в центральной части Франции из-за сочетания высокой температуры воздуха и сильного ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 24 июня рекордная жара установила новый температурный рекорд со средней максимальной температурой 38,2 градуса Цельсия.

    В 2025 году лесной пожар в департаменте Од на юге Франции за сутки распространился на 13 тыс. га и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.

    3 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате взрыва в понедельник вечером в Монако трое получили ранения, в том числе женщина, которая находится в критическом состоянии, а подозреваемой в совершении теракта следователи считают гражданку Украины.

    «По нашим сведениям, 30-летняя женщина, проживающая в Германии, якобы бросила заминированный пакет перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева», – пишет газета Le Figaro.

    Спустя четыре дня с момента взрыва, следователи считают, что его целью, скорее всего, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Несколько источников сообщили, что подозреваемая некоторое время следила за бизнесменом. Во внутренней записке полиции Монако сказано: «вероятно, это женщина, которая замаскируется под мужчину», передает BFMTV. Для поимки подозреваемого выдан европейский ордер на арест.

    По данным канала, следователи рассматривают две основные версии покушения: организованная преступность и иностранное вмешательство.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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    2 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    В Монако установили личность террориста и выдали ордер на арест

    Прокуратура Монако установила личность устроившего теракт

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура княжества объявила о том, что спустя 36 часов после инцидента была установлена личность подозреваемого в умышленном взрыве возле жилого дома в Монако, а вечером четверга, 2 июля, Интерпол выдаст ордер на арест.

    Судебная полиция установила личность подозреваемого, заложившего бомбу перед жилым домом в княжестве в понедельник, 29 июня. Выдан ордер на его арест, говорится в пресс-релизе прокуратуры княжества, передает Radio RTL.

    Предполагается, что в понедельник около 21.00 предполагаемый злоумышленник заложил бомбу в сумке у подножия жилого дома в Монако, после чего скрылся.

    В результате преднамеренного взрыва пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    Напомним, поздним вечером понедельника, 29 июня, французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха,  заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако. Nice Matin назвала три версии покушения на Ермолаева в Монако.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 02:57 • Новости дня
    Внук Шарля де Голля Пьер заявил о планах получить гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Пьер де Голль, внук президента Франции 1959-1969 годов генерала Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами, сообщил о намерении с семьей переехать в Россию.

    Отвечая на вопрос, хочет ли он получить российское гражданство и перебраться в Россию, Пьер де Голль сказал: «Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна».

    По его словам, он испытывает глубокое восхищение Россией. Де Голль отметил, что вместе с женой хотел бы дать детям лучшее образование, что, по его мнению, предполагает переезд всей семьи в Россию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство ради будущего своих детей и сохранения для них традиционных ценностей.

    Он заявил о намерении переехать в Россию и рассматривает Москву возможным местом жительства.

    Пьер де Голль назвал вероятность переезда в Россию символом франко-российской дружбы и рассказал о планах обучения сына в РГСУ.

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    5 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    SANA: Макрон отправится в Сирию с французскими инвесторами

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к поездке в Сирию, где планирует обсудить укрепление связей и возможности экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    О готовящемся визите французского лидера в Дамаск стало известно из сообщений, которые передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство SANA. «Президент Франции Эммануэль Макрон совершит ожидаемый визит в Сирию для обсуждения возможностей укрепления двусторонних отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении.

    По данным источника, Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний, что указывает на намерение сторон развивать экономическое сотрудничество наряду с политическим диалогом. В администрации сирийского президента сообщили, что президент САР на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости вывода израильских войск из буферной зоны на юге страны.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал сирийские власти немедленно прекратить наступление на курдские формирования «Сил демократической Сирии».

    В 2025 году США исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хассана Хаттаба из санкционного списка.

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    5 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

    Tекст: Антон Антонов

    Французская команда одержала победу над сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщают информационные агентства.

    Матч в Филадельфии завершился со счетом 1:0. На 70-й минуте Килиан Мбаппе точно пробил с пенальти и стал автором единственного гола встречи, передает РИА «Новости».

    Для Мбаппе этот мяч стал 19-м на чемпионатах мира за карьеру. В историческом списке бомбардиров турнира он уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 20 голов. В гонке лучших снайперов текущего турнира форвард сборной Франции сравнялся с Месси – оба забили по семь мячей.

    В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет с Марокко, встреча состоится 9 июля в Бостоне. На мировом первенстве 2022 года эти команды уже пересекались в полуфинале, тогда французы победили со счетом 2:0.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сборная Франции переиграла команду Швеции со счетом 3:0 в Нью-Йорке. Сборная Парагвая одержала победу над Германией в Бостоне в 1/16 финала в серии пенальти 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Сборная Марокко победила команду Канады в Хьюстоне со счетом 3:0.

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    4 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Банки Франции лишили счетов депутатов партии Ле Пен после победы на выборах

    Французские банки закрыли счета четырех депутатов правой партии Марин Ле Пен

    Tекст: Мария Иванова

    Финансовые организации Франции отказали в обслуживании нескольким парламентариям от «Национального объединения» сразу после их избрания в нижнюю палату.

    Как минимум четыре представителя правой партии столкнулись с закрытием личных счетов, передает РИА« Новости».

    Это произошло после прохождения политиков в парламент республики по итогам голосования 2022 года. «По меньшей мере четыре депутата от партии «Национальное объединение» утверждают, что их исключили из списков клиентов их банков после избрания на парламентских выборах 2022 года», – сообщает радиостанция France Inter.

    Уведомления о расторжении договоров получили Стефан Рамбо, Жан-Филипп Танги, Франк Аллизио и Тома Менаже. Сами парламентарии связывают произошедшее со своей политической принадлежностью. Согласно правилам, банки классифицируют депутатов как лиц с повышенными рисками отмывания денег, что дает формальное право на отказ в обслуживании.

    Администрация Национального собрания подчеркивает, что в других фракциях подобных проблем зафиксировано не было. Ранее партия Марин Ле Пен уже испытывала трудности с поиском финансирования. Весной ряд банков отказал политической силе в выдаче кредита на кампанию к президентским выборам 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен из-за подозрений в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

    Позже французский суд признал лидера партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европейского союза. В результате политика приговорили к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

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    3 июля 2026, 12:09 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло у побережья Курильских островов

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около Курильских островов

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в акватории недалеко от Северо-Курильска, их очаг находился на глубине 76 километров.

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Курильских островов, передает РИА «Новости».

    Сейсмическое событие зафиксировано в 11.22 по московскому времени. Эпицентр располагался в 297 километрах от Северо-Курильска и более чем в 600 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 76 километров.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате стихии пока не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В апреле сейсмологи зарегистрировали в этом же регионе подземные толчки магнитудой 4,9.

    В начале марта специалисты зафиксировали вблизи островов сейсмическое событие магнитудой 5,2.

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    4 июля 2026, 18:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали освобождение Константиновки ключом к Краматорску

    AFP назвало Константиновку последним рубежом перед Краматорском и Славянском

    Tекст: Мария Иванова

    Освобождение Константиновки лишает украинские войска ключевого логистического узла, открывая российской армии прямую дорогу на Краматорск и Славянск, пишет France Press.

    Освобожденный российскими вооруженными силами город представляет собой важнейшую точку на пути к крупной агломерации, отметили французские СМИ, передает РИА «Новости».

    «Константиновка – это один из последних рубежей на пути к крупным городам Краматорск и Славянск», – подчеркивается в публикации France Press.

    Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской отмечал стратегическое значение этого населенного пункта. По его словам, он являлся одним из четырех городов-крепостей, формирующих основную линию обороны украинских войск в Донбассе. Газета Le Parisien также охарактеризовала населенный пункт как ключевой для всего региона.

    В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства оценил этот успех как ключ к освобождению всей территории ДНР. Ранее город служил главным логистическим центром для снабжения и ротации группировки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот город финальным рубежом перед Краматорском и Славянском.

    Министерство обороны сообщило о потере украинскими войсками более 13,5 тыс. военнослужащих.

    Президенту России Владимиру Путину показали кадры контроля над всеми ключевыми позициями противника в Константиновке.

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    4 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    В парижском канале для купания нашли тело мужчины

    В разрешенном для купания канале Сен-Мартен в Париже обнаружили тело мужчины

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Парижа спасатели извлекли из канала Сен-Мартен тело неизвестного 30-летнего мужчины, пробывшее в воде несколько суток.

    В середине июня местные власти на фоне сильной жары разрешили горожанам купаться в канале Сен-Мартен, ередает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

    «Тело мужчины 30 лет было обнаружено рано утром в субботу, 4 июля, в канале Сен-Мартен», – цитирует агентство газету Figaro.

    Спасатели констатировали, что погибший находился в воде несколько дней. Документов при осмотре найти не удалось, поэтому личность мужчины пока не установлена.

    Это не первый подобный инцидент за последнее время. В конце июня в этом же водоеме утонул другой отдыхающий, который решил искупаться в запрещенном для плавания месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов.

    24-е число стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений в стране.

    Из-за аномального зноя парижские морги оказались полностью переполнены.

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    3 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Мирошник заявил о «крышевании» СБУ мошеннических колл-центров

    Мирошник заявил о «крышевании» СБУ мошеннических кол-центров

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на причастность спецслужб Украины к работе масштабной сети телефонных аферистов.

    «Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что пострадавший при недавнем взрыве в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев имел непосредственное отношение к этой преступной сети. Кроме того, Мирошник убежден, что взрыв в Монако произошел не без участия украинских спецслужб.

    «Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала. Это будет только разрастаться, если Украина не получит жесткий окрик или наказание. Но пока желающих наказать Украину не наблюдается», – отметил он.

    Инцидент произошел вечером 29 июня, в результате ранения получили мужчина, женщина и ребенок. Генеральный прокурор княжества Стефан Тибо исключил версию террористического акта.

    Французская газета Figaro отметила, что приоритетной версией местных следователей является причастность СБУ к организации покушения. Предполагается, что инцидент стал своеобразным предупреждением для предпринимателя.

    Напомним, вечером 29 июня французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв. BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Figaro сообщила, что взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина. Следователи установили личность  террориста и выдали ордер на его арест. Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако.

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    3 июля 2026, 07:14 • Новости дня
    Гидрометцентр: Чрезвычайная пожарная опасность охватит 15 регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в ближайшие три дня в 15 регионах России, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется с третьего по пятое июля в 15 регионах России, передает ТАСС. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова уточнила список территорий, находящихся в зоне риска.

    «3-5 июля высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми, на востоке Центрального федерального округа, в Южном федеральном округе, в Херсонской, Запорожской областях, в Донецкой Народной Республике, на западе Приволжского федерального округа, в Томской области, в Алтайском крае, на севере Красноярского края, на юге Иркутской области, на севере Хабаровского края, в Якутии, в Приморском и Камчатском краях, а также Чукотском автономном округе», – сообщила она.

    Специалист подчеркнула, что данный прогноз касается состояния атмосферы, которое благоприятствует возгораниям, а не фиксирует уже возникшие пожары. Индекс опасности рассчитывается исходя из максимальных температурных значений и снижается при выпадении осадков, увлажняющих сухую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС России Александр Куренков сообщил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за аномальной жары синоптики ввели оранжевый уровень погодной опасности во всех регионах Центрального федерального округа.

    Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков предупредил о продлении пожароопасного периода до октября.

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    3 июля 2026, 06:22 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья Индонезии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у индонезийского острова Хальмахера, об этом сообщили в Геологической службе Соединенных Штатов.

    Подземные толчки сотрясли акваторию близ города Тобело, угроза разрушительного цунами не объявлялась, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

    Сейсмическое событие произошло на глубине 121 километр. Эпицентр располагался в 58 километрах к западу от населенного пункта.

    На острове Хальмахера, где зафиксированы толчки, проживают 34 тыс. человек. Специалисты не стали объявлять угрозу цунами после инцидента. Информация о возможных разрушениях или пострадавших местных жителях пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при землетрясении в центральной части Индонезии. В апреле сейсмологи зафиксировали в этой стране подземные толчки магнитудой шесть баллов.

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    4 июля 2026, 21:37 • Новости дня
    Число погибших при землетрясениях в Венесуэле достигло 2954 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительных подземных толчков в южноамериканской республике стали 2954 жителя, еще более 16 тыс. человек получили различные ранения.

    Количество погибших из-за двойного землетрясения продолжает расти, передает РИА «Новости».

    В официальной сводке министерства по коммуникациям и информации отмечается, что ранения получили 16 592 гражданина.

    «2954 погибших, 16592 раненых. 6462 спасены живыми», – уточняется в сообщении, которое опубликовал председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. За последние сутки число спасенных не изменилось, однако список жертв увеличился на 309 имен.

    Стихия оставила без жилья 16 309 человек, повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. Для размещения пострадавших развернули 80 временных лагерей, а медицинскую помощь оказали 22 445 жителям. Людям доставили 9486 тонн продовольствия и распределили 78 478 продуктовых наборов.

    С 24 июня зафиксировано 942 афтершока после двух мощных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В ликвидации последствий участвуют 29 567 сотрудников местных служб, 3281 иностранный спасатель и 26 984 добровольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Венесуэлы сообщали о гибели 2645 человек.

    Представители ВОЗ предупредили о риске вспышек инфекционных заболеваний во временных убежищах.

    Иорданские спасатели извлекли живым из-под завалов трехлетнего ребенка.

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    3 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    Мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы

    У берегов японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4

    Tекст: Мария Иванова

    Очаг сильных подземных толчков залегал на минимальной глубине к северо-западу от японского острова Мияко, при этом угроза разрушительного цунами отсутствует.

    Сильные сейсмические колебания магнитудой 6,4 зафиксировали вблизи японских островов, передает РИА «Новости».

    Очаг природного явления залегал на крайне небольшой глубине, а само землетрясение произошло в 13.05 по местному времени.

    Главное метеорологическое управление Японии официально подтвердило, что угрозы цунами после инцидента нет. Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры к настоящему моменту не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой 5,9 произошло близ южного японского острова Окинава

    В начале июня небольшие волны цунами достигли побережья этой префектуры.

    В конце прошлого месяца из-за сильных подземных толчков недалеко от Токио пострадали две пожилые женщины.

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    3 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Московский бой Гассиева и Йоки отменили

    Tекст: Катерина Туманова

    Поединок российского чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева и олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йоки не состоится из-за травмы последнего, о чем сообщил журналист Дэн Рафаэль.

    Поединок планировалось провести 11 июля в Москве в рамках турнира IBA.PRO, но, по словам журналиста Рафаэля, он отменен.

    «По информации источника, Тони Йока получил травму спины и не выйдет на бой с обладателем титула WBA в тяжелом весе Муратом Гассиевым. Пока неизвестно, будет перенос или новый соперник», – написал Рафаэль в соцсети Х.

    Российскому боксеру 32 года, на его счету 33 победы на профессиональном ринге, 26 из которых одержаны нокаутом, и два поражения. В декабре 2025 года Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона WBA, победив Кубрата Пулева, а после отказа Александра Усика от поясов 26 июня стал полноценным чемпионом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA. В ходе неформального общения за бокалом шампанского боксер Мурат Гассиев пригласил российского лидера Владимира Путина на свой следующий поединок.


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