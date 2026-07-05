Лесной пожар во Франции вынудили власти начать массовую эвакуацию населения

BFMTV: Во Франции эвакуируют 10 тыс. человек из-за лесного пожара

Tекст: Антон Антонов

В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции власти организовали эвакуацию около 10 тыс. человек из зон, охваченных лесными пожарами, передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

Полностью выселяется коммуна Ий-сюр-Тет с примерно 5,5 тыс. жителей, которых временно разместят в районе Мулен-а-Ван в Перпиньяне. Еще примерно 5 тыс. человек вывезли из 19 коммун и кемпингов в области Аспр и рядом с ней, передает РИА «Новости».

По данным министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, пожар в Восточных Пиренеях охватил 2 тыс. га.

Он сообщил, что из примерно 20 крупных природных пожаров по стране шесть являются «критическими», а три не локализованы, пишет Le Figaro.

Крупнейшее возгорание, по его словам, зафиксировано именно в Восточных Пиренеях. Министр также отметил сухую жаркую погоду и рассказал, что при тушении пострадал один пожарный.

О серьезных лесных пожарах также заявили в департаментах Гар, где горит более 500 га, и Дром с площадью возгорания 350 га. Пожарная служба департамента Од сообщила о пожаре в районе Каркассона. Из-за огня закрыты загородные дороги местного и регионального значения, в том числе трасса A9 в сторону Испании.

В департаменте Верхняя Луара пожар, распространившийся на площади 50 га, привел к приостановке движения поездов между коммуннами Клермон-Ферран и Ним. Национальная метеорологическая служба в воскресенье объявила повышенную опасность природных пожаров на юге и в центральной части Франции из-за сочетания высокой температуры воздуха и сильного ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции 24 июня рекордная жара установила новый температурный рекорд со средней максимальной температурой 38,2 градуса Цельсия.

В 2025 году лесной пожар в департаменте Од на юге Франции за сутки распространился на 13 тыс. га и стал крупнейшим в стране за последние 20 лет.