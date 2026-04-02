Росгидромет: Сезон лесных пожаров в этом году завершится в России только в октябре

Глава Росгидромета Шумаков предупредил о продлении пожароопасного сезона до октября

Tекст: Мария Иванова

Сезон лесных пожаров в России в этом году завершится только в октябре, сообщает РИА «Новости».

Глава Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил: «Пожароопасный сезон по некоторым параметрам на территории увеличивается, он раньше начинается и позднее заканчивается. Это связано с глобальным изменением климата и другими погодными факторами».

Премьер-министр отметил, что значение наблюдений за природными условиями становится все более важным для экономики страны. По его словам, прогнозы Росгидромета используются в различных сферах – от государственного управления до агробизнеса и строительства.

Мишустин добавил, что за последние годы возможности службы заметно выросли благодаря внедрению новых суперкомпьютеров, развитию научных экспедиций и применению беспилотников. Это способствует повышению качества прогнозов и расширяет научные исследования.

Шумаков доложил, что Росгидромет внедряет искусственный интеллект для обработки больших массивов данных. Также создана орбитальная группировка из 22 спутников, которые собирают необходимую информацию. Премьер-министр подчеркнул важность технологической независимости и поручил уделять этому особое внимание.

Кроме того Росгидромет предупредил, что половодье в России начнется раньше обычного срока.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым назвал пользу от снежной зимы в России.