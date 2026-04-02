Мишустин назвал пользу от снежной зимы в России
Мишустин рассказал о выгодах снежной зимы для России
Снежная зима, охватившая значительную часть регионов страны, по оценке премьера Михаила Мишустина укрепила будущий урожай и создала условия для роста выработки гидроэлектростанций.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым оценил последствия прошедшей зимы для экономики страны, передает РИА «Новости».
По его словам, обильные осадки затронули значительную часть российских регионов и сказались на важнейших отраслях.
«Прошедшая зима выдалась снежной для значительной части российских регионов. Это хорошо для посевов и будущего урожая, для роста выработки гидроэлектростанций, которые играют большую роль в энергобалансе страны», – заявил Мишустин. Он подчеркнул, что такая погода дает заметный плюс сельскому хозяйству и энергетике.
В то же время премьер обратил внимание, что в ряде районов снег продолжает активно таять. По его оценке, эта ситуация требует особого контроля, чтобы предотвратить возможные последствия весеннего половодья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на совещании с правительством обсудил прохождение зимнего сезона в приграничных регионах и устойчивую работу инфраструктуры.