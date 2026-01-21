Путин обсудил с кабмином прохождение зимы в приграничье

Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что планирует закрыть бизнес в мае, передает РИА «Новости».

По словам предпринимателя, «низкий сезон» начинается где-то в конце мая, поэтому логично будет закрыться.

Максимов рассказал, что после декабрьской пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2023 году он контактировал с федеральными министрами и правительством Московской области. Ему поступали предложения по программам субсидий и обновлению оборудования. Однако, по мнению предпринимателя, текущая налоговая система мешает сделать бизнес прибыльным.

С 1 января 2024 года в России вступили в силу комплексные изменения в Налоговый кодекс. В частности, для малого бизнеса поэтапно снижается порог выручки для уплаты НДС: с 2026 года – с 60 до 20 млн рублей, с 2027 года – до 15 млн, с 2028 года – до 10 млн рублей. Максимов считает, что такие изменения затрудняют работу малых предпринимателей.

Предприниматель Максимов рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии своего семейного бизнеса в эфире программы «Итоги года». Максимов также попросил Путина прокомментировать изменения в налоговой политике.

Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.