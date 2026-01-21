Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Путин обсудил с кабмином прохождение зимы в приграничье
Прохождение зимнего сезона, включая ситуацию в приграничных регионах, стало ключевой темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
В начале встречи глава государства задал основную повестку, акцентировав внимание на обеспечении устойчивой работы инфраструктуры в сложных условиях, сообщает Кремль в Telegram-канале.
«Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон», – отметил Путин. Президент уточнил, что особое внимание стоит уделить вопросу функционирования энергетической системы, а также бесперебойному снабжению электричеством, теплом и водой домов, предприятий и объектов социальной сферы.
Ранее сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского. Губернатор Камчатки запросил помощь у правительства в борьбе со снегопадом.
МЧС решило направить на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.