Суд арестовал экс-директора «Калашникова» по делу о хищениях

Суд арестовал экс-директора «Калашникова» Гращенкову по делу о хищениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова была арестована по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, передает ТАСС.

Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, что повлекло тяжкие последствия.

В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Гращенкова была задержана и помещена в один из следственных изоляторов Москвы. Против нее возбуждено дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ.

Судебные материалы подтверждают, что уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года Замоскворецкий суд Москвы продлил Гращенковой меру пресечения в виде ареста еще на два месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников» провели очные ставки.