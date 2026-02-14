Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.10 комментариев
Суд арестовал экс-директора «Калашникова» по делу о хищениях
Суд арестовал экс-директора «Калашникова» Гращенкову по делу о хищениях
Суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили в правоохранительных органах.
Бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова была арестована по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, передает ТАСС.
Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, что повлекло тяжкие последствия.
В ходе предварительного расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Гращенкова была задержана и помещена в один из следственных изоляторов Москвы. Против нее возбуждено дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ.
Судебные материалы подтверждают, что уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года Замоскворецкий суд Москвы продлил Гращенковой меру пресечения в виде ареста еще на два месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников» провели очные ставки.