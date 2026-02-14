Российский Центробанк начал год с сюрприза

Tекст: Ольга Самофалова

Первое же заседание Центробанка в этом году принесло сюрпризы. Регулятор все-таки снизил ставку, хотя большинство аналитиков ожидало паузу, причем чуть ли не до конца весны – начала лета. Их логика вполне понятна: в январе был отмечен всплеск роста цен из-за повышения НДС и тарифов ЖКУ, так что пауза в действиях ЦБ была бы вполне уместна.

Однако ЦБ все равно решил снизил ставку на 0,5% – до 15,5%. Регулятор посчитал, что это разовые факторы инфляции, после исчерпания которых инфляция снова начнет снижаться.

«Мнение консенсуса аналитиков было неоднозначным, потому что внешние сигналы были и в пользу снижения ставки, и в пользу временного отказа от снижения. Многих ввела в заблуждение реакция экономики на повышение НДС. В принципе, это проинфляционный фактор, и в первую неделю января 2026 года инфляция подскакивала до 1,26%, что очень высоко даже для помесячных темпов, а тут такой скачок был всего за неделю. Но инфляция начала снижаться довольно быстро после повышения НДС, да еще одновременно с повышением тарифов ЖКХ. Но, возможно, что просто многие розничные торговцы и сектор услуг повысили цены упреждающе, еще в декабре 2025 года, заранее включив повышенный НДС в цены товаров и услуг», – объясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Теперь интрига сместилась на следующее мартовское заседание. Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал», видит немалую вероятность того, что в марте регулятор все-таки сделает паузу.

«Регулятор будет внимательно смотреть на ключевые показатели, которые у него будут только к апрелю. Годовая инфляция пока выше 6%, об устойчивом замедлении роста цен говорить рано. Инфляционные ожидания населения и бизнеса хоть и стабилизировались, но находятся на высоких уровнях. То же можно сказать и про темпы роста номинальных зарплат – они замедляются, но с высокой базы. Рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда», – отмечает Бахтин.

«Реальный уровень ключевой ставки все еще остается высоким, а смягчение политика ЦБ в максимальной степени отразится на экономике, скорее всего, уже в следующем году. Поэтому в марте цикл снижения ставки, вероятно, продолжится», – считает Григорий Жирнов, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Однако в целом политика ЦБ в 2026 году будет мягче, чем в прошлые два года, считает Мильчакова. «Теперь мы ожидаем, что ЦБ РФ будет снижать «ключ», возможно, на каждом заседании совета директоров, но понемногу, примерно на 0,5 процентного пункта каждый раз, пока инфляция не выйдет на уровень в 4,5-5,5% или близко к этому уровню. Мы полагаем, что тема повышения НДС уже учтена в товарных ценах, и как проинфляционный фактор больше роли не играет», – прогнозирует Мильчакова.

Годовая инфляция в первом полугодии будет колебаться на уровне 5-6,5%. Если в силу каких-то внешних обстоятельств она подскочит выше 6,5%, то не исключено, что ЦБ в какой-то момент в первом полугодии все-таки возьмет паузу в снижении «ключа», добавляет эксперт.

«До конца первого полугодия 2026-го ключевая ставка может быть снижена до 14-14,5% годовых. А вот во втором полугодии, по нашему мнению, снижение «ключа» возможно до 11-12% к концу года, если годовая инфляция уйдет в область 4,5-5,5%»,

– говорит Мильчакова.

Не исключено, что во втором квартале мы увидим более серьезные шаги от регулятора (снижение ставки на 1 п.п.), а к концу года ключевая ставка может оказаться в диапазоне 10,5-11,5%, прогнозирует Жирнов.

Вместе со снижением ключевой ставки будут снижаться, соответственно, и проценты банков по кредитам и депозитам.

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 кредитных организаций в конце зимы – начале весны может отойти ближе к 14%, при этом проценты по коротким вкладам могут уменьшаться незначительно , а вот депозиты от года и более начнут заметнее терять привлекательность, говорит Бахтин.

«Если ключевая ставка упадет до 11-12% годовых к концу года, соответственно, упадут и проценты по вкладам до 8,5-11% годовых», – ожидает Мильчакова.

Кредитные деньги будут дешеветь.

«Проценты по кредитам могут к концу года снизиться: рыночная ипотека – до 14-15% годовых, потребкредиты – до 16-18% годовых»,

– ожидает Мильчакова. Банки уже снижают ставки по потребкредитам. Первым отреагировал на снижение ключевой ставки ВТБ – снизил проценты по необеспеченным залогом кредитам сразу на 3 процентных пункта.

«Скорее всего, конкуренты ВТБ тоже последуют этой тенденции достаточно быстро. Кредиты к концу года станут более доступными, чем в начале года, так как процентные ставки будут ниже, но, с другой стороны, ЦБ РФ вряд ли отменит жесткие требования к заемщикам, поэтому получить кредит в этом году будет по-прежнему трудно», – заключает Мильчакова.

Интересно, что рубль в паре с юанем после решения ЦБ ускорил укрепление, хотя снижение ставки и мягкие комментарии регулятора обычно являются факторами ослабления любой национальной валюты.