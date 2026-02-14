Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.10 комментариев
В Одессе сотрудники военкомата принудительно мобилизовали мужчину прямо на улице, несмотря на его сопротивление, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Мужчина был одет в шорты и тапочки, а за него заступилась девушка, которая попыталась вступить в драку с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В сообщении говорится: «Группа военкомов затаскивает мужчину в бус (автобус). Им пытается помешать девушка, которая полезла в драку с представителями ТЦК».
На сопровождающих видео видно, как восемь сотрудников военкомата вытаскивают мужчину за ноги и руки, а девушку отталкивают. После этого мужчину силой усадили в микроавтобус.
По данным издания, такие случаи в последние месяцы становятся все более частыми на Украине. Киевские власти сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах и усиливают мобилизацию, что приводит к многочисленным скандалам и публичным протестам. Видео с силовым задержанием мужчин для мобилизации регулярно появляются в соцсетях, что вызывает общественный резонанс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе сотрудники ТЦК задержали и разбили голову жителю Одессы.
Ранее в Днепропетровске сотрудники ТЦК прострелили колеса машины при попытке мобилизации.
На Украине сотрудники военкомата забили до смерти мобилизованного.